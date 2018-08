Conjoncture – Le meeting au Magro Behoririka reprend

À défaut d’une manifestation au stade municipal de Mahamasina, les partisans de Marc Ravalomanana se sont réunis au Magro Behoririka. Une occasion pour s’encourager, mais aussi pour fustiger leurs adversaires politiques.

Comme au bon vieux temps. Les briques et moellons de la ruine de l’imprimerie Blueprint retrouvent leurs occupants. Le meeting du Magro Behoririka a repris samedi.

Avec les mêmes têtes, même décor, même rituels, les Zanak’i Dada se sont donnés rendez-vous dans ce lieu symbolique qu’ils ont occupé pendant l’exil de Marc Ravalomanana en Afrique du Sud. Sous la houlette de Stanislas Zafilahy, ils ont réitéré leur soutien indéfectible au fondateur du parti Tiako i Madagasikara. « Tous les dossiers sont fins prêts. Marc Ravalomanana sera candidat » explique Stanislas Zafilahy.

Pendant plusieurs jours, la page facebook officielle de l’ancien président Marc Ravalomanana a annoncé la tenue d’un grand meeting au stade de Mahamasina. L’objectif est d’annoncer sa candidature. « La déclaration officielle aurait dû se faire aujourd’hui [ndlr : samedi], mais nous sommes en attente de l’autorisation de la préfecture », poursuit-il.

Depuis plusieurs années, Marc Ravalomanana a préparé l’opinion sur son intention de briguer un nouveau mandat présidentiel. À cause de la fermeture de ses stations de radio et de télévision en 2009, il a surtout exploité les réseaux sociaux pour entretenir la sympathie de ses partisans, malgré la persistance de l’incer­titude jusqu’à un passé récent. La proposition de loi organique relative aux élections dans sa version initiale a, en effet, amoindri ses chances de se présenter à la présidentielle.

Avec l’exigence du bulletin n°2, Marc Ravalomanana n’aurait pas pu remplir les pièces requises pour valider sa candidature. La vague de contestations menée par les députés du changement depuis le 21 avril a motivé la Haute cour constitutionnelle à débouter certains articles desdites lois, malgré son adoption par le Parlement. Ainsi, Marc Ravalomanana peut s’aligner dans la course à la magistrature suprême.

Plat froid

La parenthèse de l’alliance de circonstance née de la contestation des lois électorales au parvis de l’Hôtel de ville d’Analakely n’a pas entamé la velléité des partisans de Marc Ravalomanana envers ceux qu’ils qualifient de putschiste. En plus des invectives virulentes dans les réseaux sociaux, les dénigrements à l’endroit du candidat du parti TGV ont été au menu du meeting de samedi. « Nous soutenons les initiatives de Pety Rakotoniaina, bien que nos obédiences politiques soient différentes », déclare un partisan originaire de Moramanga.

Il fait ainsi référence à la requête du mouvement Hetsi-bahoaka ho amin’ny Tena Fanovana sy Fanorenana Ifotony, demandant à la HCC de préciser la juridiction compétente pour connaître les infractions reprochées à Andry Nirina Rajoelina.

Après une bataille médiatique et juridique avec la Préfecture d’Antananarivo, Marc Ravalomanana n’a pas pu célébrer le XVe anniversaire du parti Tiako i Mada­gasikara en juillet 2017. Les changements intervenus dans le contexte actuel lui sont toutefois favorables pour l’obtention d’une autorisation de manifester. Il est donc attendu l’annonce de la tenue de ce meeting, qui est à la fois une déclaration officielle de la candidature de Marc Ravalomanana et un baromètre de sa popularité.