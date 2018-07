Football – Mondial 2018 – L’élimination des favoris décortiquée

Pas mal de grandes équipes ont plié bagage dès la phase de groupe, puis les huitièmes de finale. Des débats se créent partout dans le monde, chez nous y compris.

Le pronostic faussé. C’est le cas de la Mannschaft qui n’a même pas pu sortir de la phase de groupe après quatre scares consécutifs.

Sans oublier l’élimination de l’Argentine de Messi, le Portugal de Cristiano Ronaldo et l’Espagne de Sergio Ramos en huitièmes de finale. Et la victoire dans la douleur pour la Belgique, la Croatie et l’Angleterre, qui a aussi marqué la première étape de la phase finale du Mondial de Russie.

Deux techniciens et connaisseurs du domaine s’expriment là-dessus. « Il n’y a plus de petites ou grandes équipes. Ces qualifiées à la Coupe du monde sont toutes passées par de dures épreuves pour en arriver là. Les équipes qui ont su jouer le football moderne sont avantagées, c’est-à-dire du jeu rapide vers l’avant », explique Franck Rajaonarisamba, ancien entraineur de grands clubs du pays et ancien entraîneur national. « Les formations ayant des joueurs plus jeunes, une bonne condition physique peuvent s’imposer. L’Argentine, l’Allemagne et le Portugal ont aligné des joueurs d’une moyenne d’âge de plus de trente ans », a-t-il poursuivi.

Les équipes asiatiques, comme le Japon, ont été impressionnantes. Ce pays a des éléments dynamiques et une tactique de jeu convaincante, mais a par contre une faille en termes de gabarit, a-t-il souligné.

« Les Africains et les Asiatiques ont tous le niveau technique mais manquent d’expérience, tandis que les Européens ont les grands joueurs et le top niveau du football moderne », a conclu Franck Rajaonarisamba.

Manque d’expériences

Le journaliste sportif de la Radio Nationale Malagasy, Daniel Randriamaro a pour sa part commencé à partager ses impressions en félicitant toutes les équipes qualifiées en phase finale du Mondial, bienvenue dans la cour des grands, pour dire qu’elles sont toutes des favorites après le long chemin de qualification.

« Les équipes formées par des locaux, bien soudées ont vu plus de succès que celles qui ont sollicité des stars expatriées. La cohésion et l’automatisme sur terrain compte beaucoup à ce niveau de compétition », explique Daniel Randriamaro. « Pour le cas de l’Argentine par exemple, Messi est un grand joueur, mais il ne peut rien faire sans de bons serveurs. Même chose pour Cristiano Ronaldo, qui n’a pas eu assez d’occasions pour marquer », a-t-il illustré.

« La Russie peut aller loin, avec son esprit de patriote hérité de l’union soviétique. Ce pays hôte a plutôt choisi des joueurs de grands clubs locaux », analyse le journaliste. « Quant au cas du Japon, une des meilleures équipes asiatiques de cette édition, l’équipe du Soleil levant est la révélation du Mondial, avec son jeu collectif… L’erreur des Japonais, lesSamouraïs bleus résident dans la gestion du match car ayant déjà un avantage aux points, ils insistent à imposer leur jeu offensif », poursuit le doyen.

Après deux jours de break, l’aventure se poursuit ce vendredi pour six porte-fanions européens et deux latinos encore en lice.