Examens officiels – Une option B en cas d’obstacle

Les parents d’élèves n’ont pas à s’inquiéter sur la tenue des examens officiels. Le ministère procède, actuellement, aux impressions des sujets d’examen du CEPE et au choix des sujets définitifs pour les épreuves du BEPC. Par ailleurs, Gatien Horace, ministre de l’Éducation nationale, rassure que son département cherche des solutions pour le bon déroulement des épreuves. « Les perturbations ne seront pas des obstacles aux examens. Nous avons préparé des alternatives », a souligné le ministre dans un point de presse à Anosy, hier.

Des solutions sont donc prévues au cas où des personnes tenteraient de boycotter les examens. «Nous aurons des sujets A et B, si jamais il y a une fuite de sujet », indique-t-il.

Eventuelle baisse

La non contribution des enseignants grévistes aux épreuves ne serait pas non plus un blocage. «Il y aura une équipe A et B. Si l’équipe A refuse de participer à l’encadrement, la correction, la surveillance, l’équipe B interviendra. D’ailleurs, les écoles privées nous ont promis leur soutien», rajoute le ministre.

Pourtant, pas plus tard qu’hier, des enseignants ont suspendu l’épreuve d’éducation physique et sportive (EPS) du baccalauréat à Mananjary. Et les grévistes ne compteront pas en rester là, si on tient compte de leur détermination à aller jusqu’au bout de leurs revendications. «Nous réclamons le report des dates des examens officiels. Comment voulez-vous que des élèves privés de cours depuis trois mois se présentent à un examen officiel ? », se demandent les meneurs de grève. Des enseignants des établissements scolaires publics redoutent, en outre, de mauvais résultats. « 85% de nos élèves ont réussi le BEPC, l’année dernière. Je crains que cette année, ce taux diminue jusqu’à 50%. Les programmes scolaires ne sont pas achevés et il n’y a pas eu assez de révisions », lance le directeur d’un collège d’enseignement général (CEG).

Les statistiques du ministère de l’Éducation nationale indiquent que ce n’est qu’une partie des établissements scolaires publics, qui est fermée. 16% des écoles primaires publiques, 20% des collèges d’enseignement général (CEG) et un peu plus de 30% des lycées publics. Les épreuves du CEPE auront lieu le 14 août et celles du BEPC, du 3 au 6 septembre.