Comores – Délivrance partielle de visas par la France

La France a « partiellement » levé la suspension de la délivrance des visas aux ressortissants comoriens. Les étudiants seraient parmi les bénéficiaires.

Le député de Mayotte, Mansour Kamardine affirme dans un communiqué que la suspension de la délivrance des visas aux ressortissants comoriens a été «partiellement levée», déplorant la «faiblesse» de l’État français dans le bras de fer qui l’oppose depuis mars aux Comores.

Contacté par l’AFP, le ministère des Affaires étrangères n’avait pas répondu jeudi matin.

Depuis mars dernier, Moroni refuse de réadmettre ses ressortissants en situation irrégulière expulsés de Mayotte, une île française située à quelques dizaines de kilomètres de son territoire. En rétorsion, Paris a gelé depuis mai la délivrance de visas pour tous les ressortissants comoriens désirant se rendre en France.

«Nous venons d’apprendre que la suspension de la délivrance des visas est partiellement levée, rendant caduque toute pression auprès des fauteurs de trouble basés à Moroni», déplore M. Kamardine, député Les Républicains (droite) de Mayotte.

Souveraineté

«En quatre mois, douze mille nouvelles personnes en infraction au regard du droit de séjour en France sont venues gonfler la masse des clandestins qui submerge Mayotte», soit «l’équivalent d’un navire comme l’Aquarius qui déverse la misère toutes les semaines sur le territoire le plus pauvre de France», affirme-t-il en accusant le gouvernement français d’être «pusillanime».

Mayotte est confrontée à une forte immigration venue des Comores voisines. Selon le préfet, la population étrangère représente près de 42% de la population totale et plus de la moitié de cette population étrangère est en situation irrégulière.

Les Comores, archipel de l’océan Indien composé de quatre îles (Grande-Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte), ont proclamé leur indépendance de Paris en 1975 mais Mayotte a décidé de rester dans le giron de la France. Depuis, Moroni revendique la souveraineté sur ce territoire devenu un département français au grand dam de Moroni et malgré plusieurs résolutions des Nations unies.

© AFP