RSE – Ravinala Airports réduit ses impacts environnementaux

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement célébrée, hier, la société aéroportuaire Ravinala Airports a pris un engagement. Elle va lancer un processus pour lui permettre, à court et moyen termes, de suivre d’une manière périodique la qualité de l’air et le niveau de bruit aux alentours des aéroports qu’elle gère.

Les deux principales infrastructures aéroportuaires du pays, notamment Ivato et Fascène, vont bénéficier de stations de traitement et d’épuration des eaux usées, ainsi que des séparateur d’hydrocarbures pour les eaux provenant des tarmacs. « En parallèle, nous confions à un laboratoire agréé le suivi périodique de la qualité des eaux usées, eaux de surface et eaux souterraines de nos infrastructures aéroportuaires », explique Jean Dieu Donné Andrianiri­nanifidimanan­tsoa, Comman­dant Aéroport, durant l’organisation de la journée d’assainissement de la commune d’Ivato, hier.

Dans la foulée, la restauration écologique de mangroves et forêts dégradées aux alentours de l’aéroport de Fascène Nosy Be, la gestion durable des ressources naturelles, le suivi écologique du Pygargue de Mada­gascar entre autres seront aussi inscrits sur la feuille de route de la société.

Harilalaina Rakotobe