Nomination de Christian Ntsay – Satisfecit de la communauté internationale

La communauté internationale ne tarit pas d’éloges suite à la nomination du nouveau Premier ministre Christian Ntsay. Elle encourage la poursuite du dialogue.

Mission accomplie. Les médiateurs internationaux rentrent satisfaits. La sortie de crise se profile avec la nomination de Christian Ntsay au poste du Premier ministre et la formation imminente de son gouvernement. Ainsi, la communauté internationale félicite Madagascar d’avoir trouvé un consensus politique. L’Union africaine et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) ont exprimé leur satisfaction sur l’évolution de la situation dans la Grande île.

À l’issue d’une seconde mission qui a duré neuf jours à Madagascar, Ramtane Lamamara, Haut représentant de l’Union africaine a exprimé, à travers un communiqué de presse le rapport de séjour. Il a rencontré le président de la République Hery Rajaonarimampianina, le président de la HCC ainsi que les anciens chefs d’État et d’autres personnalités. Une mission qui correspond au délai de dix jours fixés par la HCC pour trouver des accords politiques entre les protagonistes. Visiblement satisfait du résultat de son travail, l’émissaire de l’Union africaine « félicite les parties malgaches pour leur esprit de responsabilité et pour leur engagement envers la Constitution […] ».

Au début de la crise, Michaëlle Jean, secrétaire général de l’OIF a lancé un appel à tous les acteurs politiques au calme, à la retenue, et au respect des institutions dans l’intérêt supérieur de la Nation. Suite à la nomination du nouveau Premier ministre, l’OIF constate des avancées importantes enregistrées dans la mise en œuvre de la décision de la Haute cour constitutionnelle du 25 mai 2018. « Ce consensus politique témoigne du sens des responsabilités élevé et du patriotisme des autorités et des acteurs malgaches », a déclaré Michaelle Jean.

Pression

Plusieurs initiatives de médiation ont eu lieu depuis le début de la crise. Le système des Nations unies, l’Union africaine, la SADC, l’Union européenne ont dépêché des médiateurs afin de trouver une issue. Au niveau national, le Conseil œcuménique des Églises chrétiennes (FFKM) ainsi que le Conseil du Fampihavanana Malgache (CFM) ont également initié des rapprochements entre les différentes parties. Il a fallu la décision de la HCC sommant les protagonistes de trouver un accord politique dans un délai de dix jours pour qu’ils aboutissent à la nomination d’un Premier ministre.

Après cette première étape, les deux organisations internationales réitèrent leur volonté de soutenir Madagascar dans la conduite du processus démocratique. Michaëlle Jean réitère la détermination de la Francophonie à poursuivre, aux côtés d’autres partenaires internationaux, son accompagnement du processus électoral malgache. Il en est de même pour Ramtane Lamamra. Pour ce haut représentant, il affirme vouloir

« continuer à soutenir Madagascar dans la conduite du processus démocratique ainsi que d’une réunion de toutes les conditions de succès des élections ».

Andry Rialintsalama