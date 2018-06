Menaces – Cent cinq espèces de lémuriens en danger

Les investissements en faveur de l’environnement proviennent de l’étranger. Or, la situation actuelle démontre une dégradation du capital naturel.

Que de mauvaises nouvelles. Sur les cent onze espèces de lémuriens malgaches répertoriées, cent cinq s’inscrivent sur la liste des espèces en danger. « Madagascar est en mauvaise posture. Durant les rencontres internationales sur les primates, les autres pays osent dire de retirer sur la liste des espèces en danger car ils affirment être en mesure de prendre en main la gestion de leurs ressources. Pourtant, notre pays recense trente-huit espèces en danger critique, quarante-quatre en danger et vingt-trois espèces vulnérables », rapporte le Pr Jonah Ratsimba­zafy, président du Groupe d’étude et de recherche sur les primates de Madagascar (GERP) et vice-président de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour le groupe de spécialistes de primates lors de la présentation du projet SOS Lemurs, coordonné par l’Alliance Voahary Gasy.

Ce primatologue attire l’attention de tous sur la conservation des lémuriens, espèces emblématiques et également source de devises à travers le tourisme écologique. « Les financements augmentent, les dangers se multiplient. D’où viennent les failles ? Nous connaissons les lois au Gabon, au Brésil et en Chine lorsque quelqu’un commet un crime contre les ressources naturelles. À Mada­gascar, les forêts disparaissent, les animaux meurent et personne n’est poursuivi. Comme si ce sont des fantômes qui commettent les délits. Nous demandons à ce que la justice abandonne le laxisme et lance la poursuite contre les auteurs. Nous ne cesserons pas de tirer la sonnette d’alarme », martèle-t-il.

Des cas de braconnage à Andasibe, à Vangaindrano et dans les Montagnes des Français dans la commune rurale de Ramena ont été évoqués. Les gestionnaires des sites restent sidérés quant au sujet des présumés relâchés par la justice.

Concret

Madagascar a adhéré à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Cites) et cet engagement implique le respect ferme des textes et lois en vigueur. « Le pays s’est déjà conformé aux divers textes réglementaires depuis la première République. Plus tard, Madagascar a adopté la loi 2005-018 pour appliquer l’effectivité de la Cites, ce qui nous ramène à la protection spéciale des lémuriens », explique Me Tombotsoa Raharijaona, avocat et conseiller juridique auprès de l’AVG.

Pour renforcer la protection, l’alliance et ses parte­naires mettront en œuvre cette année le projet intitulé « Application de la loi pour la lutte contre le trafic illégal des lémuriens de Madagascar ». Il portera sur des campagnes de sensibilisation et de diffusion sur la conservation des espèces de propithèque de Perrier, du lémur Couronné, du lépilémur du Nord et de l’aye-aye. Les interventions toucheront l’aire protégée d’Andra­fiamena – Andava­koera, la réserve spéciale d’Anala­merana et l’aire protégée Montagne des Français.

Il importe de souligner que l’intrusion dans les aires protégées, la chasse, le vol, le recel, la consommation, le massacre des lémuriens aux environs des aires protégées sont des crimes répréhensibles, selon les articles du Code des aires protégées. Il stipule que « Les auteurs sont punis de deux à dix ans d’emprisonnement ou/et de travaux forcés, d’une amende de 5 millions à 2 milliards ariary ».

Farah Raharijaona