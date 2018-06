Mayotte – La terre n’en finit plus de trembler

Mayotte est confrontée depuis plus de trois semaines à une multitude de séismes. Elle a continué de trembler lundi avec pas moins de vingt-cinq secousses recensées.

Mayotte est touchée depuis le 10 mai par un « essaim » de secousses, avec plus de huit cent micro-secousses enregistrées, qui inquiètent la population

sans faire de dégâts importants jusqu’à présent. Mais des bâtiments commencent à présenter des fissures, et certaines salles de classe ont été temporairement fermées « à titre préventif » par la préfecture.

« Durant ces dernières vingt-quatre heures, le niveau d’activité sismique reste encore élevé avec vingt-cinq séismes de magnitude supérieure à 4.0 enregistrés par le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) », indique la préfecture dans un communiqué. Des secousses de 5.2 et 5.3 ont également été ressenties samedi et dimanche. Pour la journée de dimanche, dix séismes de magnitude supérieure à 4.5 ont aussi été enregistrés. « L’activité géologique en cours reste concentrée dans un secteur géographique situé entre 50 et 60 km à l’Est de Mamoudzou », rappelle la préfecture.

Le plus fort séisme a été enregistré le 15 mai, avec une magnitude de 5.8, la plus importante jamais enregistrée sur l’île.

Rassurants

C’est dans ce contexte qu’une mission extérieure est arrivée à Mayotte, vendredi. Bastien Colas, en charge d’un programme de Planification et appui à la gestion des crises au BRGM, Mendy Bengoubou, sismologue à la Direction générale de la prévention des risques et le lieutenant- colonel Galichet de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises vont passer « quelques jours » dans le 101è département, précise le préfet Dominique Sorain.

Alors que l’essaim de séismes a fait dix-neuf blessés légers en trois semaines, dont six vendredi (une moitié de crises d’angoisse pour autant de chutes dans les escaliers), selon le délégué du gouvernement, les experts se sont montrés rassurants vendredi, lors d’une conférence de presse.

« 5.8, pour l’instant, c’est le pic sismique (…) On aura peut-être un 5.9 ou un 6.0 mais on est relativement borné du point de vue de la tectonique et de l’historicité au niveau de l’ensemble des Comores », affirme Bastien Colas.

L’expert se montre également rassurant, concernant d’éventuels mouvements de terrain.

La mission des trois experts vise aussi à « voir les améliorations éventuelles à apporter en termes de communication, de culture du risque, de sensibilisation », évoque Mendy Bengouhou.

