Lutte contre la fraude – Le contrôle numérique renforcé

Les vérifications au niveau des échanges marchands vont être consolidées. Les banques fourniront plus d’informations aux organes de contrôles publics.

Facilitation des échanges. À partir de ces principes, la collaboration entre le service de lutte contre la fraude (SLF) et les banques malgaches a été renforcée à travers l’organisation de séances de partage entre ces deux parties durant tout le mois de mai. Avec l’augmentation constante du volume des importations, l’accélération des procédures de dédouanement est devenue primordiale via la facilitation des contrôles aux frontières.

De ce fait, la plupart des banques se sont mises d’accord avec le SLF pour que cette dernière puisse avoir un accès direct au Système Intégré de Gestion des Opérations de Change (SIG-OC), dans la mesure où les banques ont déjà l’obligation d’y insérer plusieurs informations et documents dont ceux demandés par

le SLF.

Ainsi, les preuves et déclarations numériques sont privilégiées par rapport aux contrôles physiques aux coûts, aux temps de communication ou encore la sécurisation des données. « Toutefois, les fausses déclarations constatées sont passibles de sanctions pécuniaires pour l’importateur, conformément à la loi en vigueur. De même, un refus de communication de la part d’une banque est également sanctionné par la loi. Raison pour laquelle, la collaboration est indispensable, dans le cadre de l’accomplissement des missions de contrôle », précise Joseph Michel, Directeur Délégué aux Opérations Interna­tionales de BOA Madagsacar.

Communication

Pour renforcer le partenariat, le système de communication entre les institutions de contrôle dont le trésor et la douane, et les établissements bancaire à l’instar de la BGFI Bank, la BMOI, la SBM, la BAOBAB Banque, la BMM, l’ABM, la MCB, la BOA, la BNI ou encore la BFV-SG, connaîtra une certaine réforme.

« Il serait préférable de désigner des points focaux au niveau de la douane, ainsi qu’au niveau des banques, pour faciliter les échanges. Il est, en effet, difficile pour les banques de fixer un délai de communication précis des documents dont le SLF a besoin », suggère l’Inspec­teur Henintsoa Rasoa­manan­jara, responsable du SLF.

Une amélioration des communications entre dans le cadre du processus de modernisation de la douane, à travers la phase transitoire pour passer de contrôles effectués essentiellement aux frontières à des contrôles reposant principalement sur le contrôle a posteriori. « Les vérifications excessives et prolongées au moment du dédouanement se sont révélées contre-productives dans le contexte actuel du commerce international. Les contrôles a posteriori sont ainsi devenus indispensables. Raison de la tenue de ces ateliers de concertation entre les principales institutions concernées pour optimiser et faciliter les échanges », conclut Eric Narivony Rabenja, directeur général des Douanes.

Harilalaina Rakotobe