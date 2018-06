Gouvernement Ntsay – La répartition des sièges déjà pliée ?

Le nouveau locataire de Mahazoarivo démarre les entretiens des ministrables. La clé de répartition des départements aurait, cependant, déjà été décidée dans l’accord politique qui a mené à sa nomination.

Discrète­ment. Christian Ntsay, nouveau Pre­mier ministre, a tenu sa dernière réunion en tant que responsable de l’une des organisations onusiennes, hier, à Andraharo.

Cela fait, le désormais ancien représentant de l’Organisation internationale du travail (OIT) a endossé sa casaque de nouveau numéro 2 de l’Exécutif pour s’atteler à la première tâche qui lui incombe, la composition d’une équipe gouvernementale.

À en croire la discrète valse de personnalités politiques et techniques, hier après-midi, le nouveau locataire de Mahazoarivo, qui entrera officiellement en fonction à l’issue de la cérémonie de passation aujourd’hui, a commencé les entre­tiens pour faire son casting. Dans sa décision sur la requête en déchéance du président de la République, la Haute cour constitutionnelle (HCC) donne un délai de sept jours après la nomination du Premier ministre de consensus, pour la mise en place d’une équipe gouvernementale.

Un deadline qui ne devrait pas être difficile à respecter, vu que dans son discours à la Nation, lundi, « les protagonistes politiques ont fait preuve de sagesse pour préserver l’intérêt supérieur de la Nation dans la nomination du Premier ministre et la mise en place du gouvernement ». La Constitution prescrit, par ailleurs, que « sur proposition du Premier ministre, [le Président de la République] nomme les membres du gouvernement ».

Le rôle de Christian Ntsay dans le processus pourrait se résoudre à une proposition pour la forme, s’agissant d’une équipe de con­sen­sus. La clé de répartition des départements ministériels aurait déjà été actée par « l’accord politique », ayant amené sa nomination.

Équilibre

« La clé de répartition se fera selon les forces présentes à l’Assemblée nationale », indique Rivo Rakotovao, président du Sénat et chef de file du parti « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM). Les Bleus seraient déjà à pied-d’œuvre pour faire leur casting. Étant le chef d’équipe, le Premier ministre pourrait, toutefois, avoir à cœur que les violons de tous ses éléments soient en accord afin de dépasser les clivages. Si la société civile plaide pour un gouvernement technocrate, le futur team Ntsay risque d’être résolument politique.

La scène d’hier, sur la place du 13 mai indique que le moindre désaccord peut faire voler en éclat un team formé sur la base d’un tricotage politique. Quant à la répartition des sièges, un observateur soulève la question selon laquelle elle se ferait suivant la liste des députés élus publiés par la Cour électorale spéciale (CES), en 2014, suivant les groupes parlementaires, ou encore, la configuration actuelle qui place d’une part les « parlementaires majoritaires », et de l’autre « les députés pour le changement ».

Le choix des ministres à la tête de « huit départements », devrait revenir au président de la République, dont les ministères de souveraineté. Pour le reste, la clé de répartition pourrait se faire selon une approche de groupe parlementaire. Le groupe HVM pourrait briguer six sièges, pareillement pour le Groupe des partisans de Andry Rajoelina (Mapar). Le « Tiako i Madagasikara » (Tim), devrait prétendre à quatre ou trois départements. Les indépendants et les autres groupes parlementaires devraient se départager le reste du gâteau.

Si les choses semblent acquises pour les grandes écuries politiques, la difficulté que pourrait rencontrer le Premier ministre dans la formation de son gouvernement pourrait être de trouver un équilibre entre les autres entités présentes à Tsimbazaza. Il faudra aussi convaincre « les députés pour le changement », qui refusent de cohabiter avec des ministres HVM, ou des redoublants. Les meneurs de la manifestation d’Anala­kely qui semblent ne pas être au fait de tous les termes de « l’accord politique ».

Garry Fabrice Ranaivoson