Colloque international – « La clôturite » se démarque

Anarchie dans les espaces publics. Un concept décortiqué durant la présentation de Mélina Rasoa­mananjara, de la faculté des Lettres, sciences humaines et sciences sociales de l’université de Toliara, hier lors de la première journée du colloque international sur les problématiques de la gouvernance urbaine et les phénomènes d’urbanité, à l’hôtel Panorama Andrainarivo. « La clôturite » peut être définie comme une maladie sociale d’accaparement des espaces publics, explique la chercheure. « Le cas de la commune urbaine de Toliara m’a incitée à effectuer des recherches particulières sur cet obstacle au plan local d’urbanisme face aux transformations structurelles des villes », poursuit-elle.

Le terme « clôturite » provient de l’assimilation des termes « clôture », « enclosure » et « maladie sociale », expliqué par le besoin de clôturer et cloisonner des espaces publics pour en faire des habitats. Selon toujours les explications, des individus s’installent sur des terrains qui ne leur appartien­nent pas et d’autres individus s’y invitent également pour y habiter indéfiniment. « Ces groupes d’individus squatters augmentent en nombre de jour en jour, d’année en année sans que les pouvoirs publics au sein de la commune ne puissent les chasser », continue Mélina Rasoamananjara.

La commune urbaine de Toliara obtiendra incessamment quelques six millions d’euros à travers le Pro­gramme d’appui au développement des villes d’équilibre (Padeve), justement pour améliorer les conditions de vie de la population de la ville. Il vise particulièrement la création d’un environnement d’infrastructures et de services urbains propices au développement économique.

Lois

La gestion efficace des services urbains et des investissements dans les équipements publics de ce programme devra ainsi passer par ce phénomène de « clôturite ».

« L’application de la loi comme force de répression devient presque impossible, car chasser les occupants “clôturites” fait ressurgir l’instrumentalisation ethnique », a fait savoir la chercheure. Une des solutions est d’entamer l’approche de proximité, axée sur une capacité de négociation et de persuasion des équipes de la commune urbaine. « Celle-ci doit inclure les représentants influents des squatters dans les équipes », propose Melina Rasoama­nanjara. Il faut par la suite arriver à créer des infrastructures qui leur sont nécessaires au sein de ces quartiers.

Ce phénomène de « clôturite » n’est pas seulement propre à la ville de Toliara. Les désagréments sociaux causés par la squatterisation ne sont pas à minimiser dans les plans de développement des villes. D’autres thèmes encore intéressants seront encore exposés ce jour, notamment sur les pratiques sociales en milieu urbain, la mémoire collective à travers la place du 13 mai, les phénomènes migratoires dans la ville de Morondava ou encore les bidonvilles en France et dans les pays du Sud.

Mirana Ihariliva