Basketball – Mada N1A – Vingt six clubs en lice à Mahajanga

Quatorze équipes masculines et douze féminines seront en lice à la phase aller du championnat national N1A. Le coup d’envoi sera lancé ce vendredi au complexe sportif d’Ampisikina.

J-2. La Fédération malgache de basketball a publié en début de cette semaine la répartition des poules de la première phase du championnat de Madagascar N1A. Cette phase aller se déroulera à Mahajanga du 8 au 17 juin.

Quatorze équipes sont engagées chez les hommes tandis qu’elles sont au nombre de douze chez les dames. Le club champion national en titre, l’Association sportive et culturelle de Boeny (ASCB), se trouve en tête du groupe A avec la GNBC Vakinankaratra, TMBB Analamanga, COSPN Analamanga, COSMOS Diana, MB2ALL Analamanga et le Sporting Diana.

La poule B est pour sa part composée de Soma Beach Basketball Club Boeny, vice champion, ASCUT Atsi­nanana, COSFA Anala­manga, 2BC Vakinankaratra, AS Victoire Boeny, ABBS Sava et SEBAM Boeny. Les ligues d’Analamanga et Boeny auront quatre représentants chacune , deux pour Diana et Vakinankaratra, et un pour Atsinanana et Sava.

Du côté des dames, les douze clubs engagés sont repartis en deux poules de six. Le groupe A est constitué du SBBC Boeny, tenant du titre avec JEA Vakinan­karatra, TAMIFA Amoron’Imania, ASA Anala­manga, CRJS Atsinanana et CBB Otiv Alaotra Mangoro. L’autre groupe est composé de l’équipe vice-championne, MB2ALL Analamanga, Fandrefiala Analamanga, JSB Boeny, BC Est Sud Ouest, ASCUT Atsinanana et BCCA Amoron’Imania.

Formule croisée

Concernant la formule de cette première phase, les équipes composantes du groupe A rencontreront celles du groupe B. Un classement provisoire sera établi à l’issue de cette phase aller selon les points obtenus par chaque club. Les deux premiers de chaque groupe disputeront un tournoi hors championnat, intitulé la Coupe de la Ligue de Boeny les 16 et 17 juin.

Dix des quatorze équipes masculines en course au titre à ce championnat N1A ont recruté de nouveaux joueurs durant la période de mutation, clôturée fin mai. Quator­ze transferts ont été enregistrés pour la catégorie N1A hom­mes et dix pour les dames. Ce mois de mai, SBBC a recruté un troisième renfort en la personne de Raymond Stani­slas Andrianarison, ancien joueur de BBCF ASUF de la Haute Matsiatra.

TMBB Analamanga a pour sa part pris Anderson Brechard Razafimanantsoa de Sebam Boeny et Cosfa Analamanga a à son tour recruté Jean Léonel Rakotoa­rimanana. En cinq mois, dix transferts ont été effectués pour la N1A dames dont trois durant le mois de mai. L’Ascut vient d’intégrer trois nouvelles joueuses , deux anciennes SBBC, Lydia Roumaine Rasoanirina et Rovanandrasana Claire Zanafera et la trosième Andoniaina Nancy Rakoto­manana de Fandrefiala.

Avant le mois de mai, trois autres clubs de la N1A dames ont eux aussi renforcé leurs éléments dont trois nouvelles pour SBBC Boeny et deux chacune pour Fandrefiala Analamanga et JEA Vakinankaratra.

Serge Rasanda