Bande dessinée – Christophe Cassiau-Haurie livre l’histoire de la BD en Afrique

L’avant-première du mois de la bande dessinée se tient du 6 au 23 juin à l’ IFM Analakely. Un rendez-vous à ne pas rater pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur la BD.

En avant-première du mois de la bande dessinée, qui se tient du 6 au 23 juin à l’Institut Français de Madagascar ou IFM, le directeur de Harmattan BD, Christophe Cassiau-Haurie a retracé l’historique de la bande dessinée dans le grand continent, le mardi 5 juin après-midi devant des professionnels.

Selon Christophe Cassiau-Haurie, premier responsable des collections Harmattan BD, la première bande dessinée africaine a été l’œuvre des Botswanais durant la première guerre mondiale. Elle fut imagée et fragmentée mais aucune trace de ce patrimoine n’a été trouvée. Ce qui place le travail du Camerounais Ibrahim Njoya, réalisé en 1920, le plus vieux disponible dans l’histoire de la BD africaine.

Ces planches, relatant l’histoire d’une femelle rat et ses quatre ratons, sont seulement exposées à Genève et dans les musées européens. L’Afrique francophone affiche un dynamisme remarquable au niveau de la production par rapport aux pays anglophones du continent noir. Ces derniers préfèrent avoir des produits au standard européen plutôt que de publier leurs œuvres dans des revues locales, d’après les explications de l’expert.

Exposition

En ce qui concerne Madagascar, Xhi et M’aa sont les premiers à avoir percé le marché européen avec leur BD intitulée « Fol Amour » ,réalisée en 1974. Cette œuvre raconte l’histoire amoureuse de son héroïne avec les dahalo. Elle a même fait la couverture du magazine Charlie mensuel à une époque. Et c’est vers le début des années 80 que les bédéistes malgaches émergèrent avec l’apparition des œuvres bon marché, s’inspirant du modèle italien de la même période. « Benandro », « Koditra »,

« Komando », et autres s’illustrèrent dans le même genre en fournissant des histoires, soit héroïques, soit effrayantes à ses lecteurs de l’époque.

Actuellement, la nouvelle génération rivalise de créativité et tente tous les moyens en empruntant tous les chemins possibles pour séduire la clientèle locale et internationale. Dwa, Liva, Farahaingo, Rafally, Tojo, Catmouse James, Rolling Pen, Franco Clerc et Ndrematoa exposent actuellement leurs œuvres à l’IFM pour permettre au grand public de mieux connaître ces artistes qui font rêver petits et grands à travers leurs travaux. Le vernissage s’est tenu hier vers 18 heures dans un univers magique et une ambiance bon enfant. «Notre objectif est de donner la visibilité aux artistes. Chaque mercredi après-midi, on organise un focus sur un artiste », confie Aurore Brosset, une des responsables de cette exposition.

Certains auteurs et illustrateurs africains arrivent à percer sur la scène internationale. C’est ce qu’on souhaite pour nos artistes. Accompagnés par les éditions Des Bulles dans l’Océan à La Réunion, leurs bulles risquent fort de toucher plusieurs frontières.

Ricky Ramanan