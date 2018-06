Ambodivona – Les transporteurs refusent de déménager

Les transporteurs ont changé d’avis. Les coopératives de la RN2, reliant Antananarivo à Toamasina, ont fermé les guichets, hier. Ces coopératives, qui devaient être transférées dans la nouvelle gare routière d’Ambohimanambola depuis le mois de mai, annoncent qu’elles ne veulent plus se déplacer. Or, lors des différentes réunions, ces transporteurs ont bel et bien accepté de déménager afin d’être en règle. Le contraire s’est produit. « Nous restons dans cette gare routière d’Ambodivona car nous avons toujours vécu ici. Nous faisons cette manifestation afin d’appuyer les autres coopératives qui prônent le changement de système. Nous avons pris la mesure de ne pas voyager. Nous voudrions montrer et prouver que c’est nous, les transporteurs, qui sommes les veines qui font fonctionner les gares routières », explique un responsable d’une coopérative.

De ce fait, tous les guichets ont été fermés durant la journée d’hier. Les transporteurs n’ont pas avisé les passagers. Ces derniers ont été surpris. Certains ont attendu qu’il y ait des voitures qui décident de partir. D’autres personnes ont été tout de suite forcées de revenir chez elles. Les transporteurs reprennent leur service, ce jour.

Le déménagement a toujours posé problème, que ce soit au niveau des transporteurs que des passagers. Ces derniers se plaignent de l’éloignement de l’endroit et les dépenses y afférentes si cela est effectif. Les transporteurs, quant à eux, ont peur de ne plus remplir les places à cause des autres coopératives comme Cotisse, Vatsy ou Besady. L’objectif des coopératives, placées dans les deux stationnements dont Ambodivona et Fasan’i Karàna, est le même. Par contre, les coopératives du Fasan’i Karàna veulent la démission des membres du comité de gestion du stationnement Fasan’i Karàna. « Nous ne voudrions pas déménager à Ambohimanambola et exigeons à ce que le comité démissionne. Nous préférons que le comité puisse embellir ce stationnement au lieu de se déplacer ailleurs », affirme une guichetière de coopérative Morondava à Fasan’i Karàna. L’inauguration de la gare routière d’Ambohimanambola devait se dérouler au début du mois de mai mais aucune nouvelle à ce propos n’est annoncée pour le moment.

Mamisoa Antonia