Volley-Ball – Coupe de la zone 7 – Bi’As en demi-finale, Cosfa au rachat

Malgaches et Mauriciens se partagent le succès au terme des trois jours de compétition. Le carré final se dessine chez les dames tout comme le top 8 chez les hommes.

C’est fait. L’équipe Bi’As d’Itaosy qui évolue dans la poule A s’est assurée d’une place pour le carré final de la Coupe de la zone 7 de volley-ball.

Durant la troisieme journée d’hier au gymnase d’Ankorondrano, elle s’est imposée devant l’équipe des Tranquebar Black Rangers de Maurice par trois sets à rien (25/18, 25/22,25/15). Une rencontre assez équilibrée en général mais dont les points importants dans les trois sets joués ont été tous bien négociés par Rose de Lima et ses camarades.

Une victoire bien méritée qui propulse directement l’équipe de Bi’As en demi-finale après les deux récents succès devant les Seychel­loises d’Anse Royale des Seychelles et les Mahoraises d’All Star.

Toujours dans cette poule A, le Stef’Auto est en ballotage après son revers hier contre les Seychelloises d’Anse Royale. Melissa et consorts se sont inclinées sur 1 set à 3 (12/25, 25/22, 16/25, 21/25) dans une rencontre à sensation ou la pression était trop énorme pour Stef’Auto, bien habituée a des rencontres d’envergure de la zone océan Indien.

Ce jour, les joueuses du Stef’Auto affrontent celles du Bi’As et la qualification des Tamataviennes pour le carré final passera obligatoirement par une victoire sur leur compatriotes d’Itaosy.

Dans la poule B, c’est la déception pour l’équipe de l’AMVB qui a essuyé une troisième défaite face aux Seychelloises de Praslin Girls. Les Malgaches n’ont pu décrocher le moindre set et ont fini par capituler sur 19/25, 15/25 et 21/25.

Cette poule est dominé par l’équipe de Quatre Bornes VBC de Maurice qui a tout simplement confirmé sa suprématie devant leurs homologues d’Orange Club Sportif sur trois sets à rien (27/25, 25/12, 25/13).

Epoustouflant

Chez les hommes, on a pu voir à l’œuvre, hier, le COSFA qui évolue dans la poule C. Déjà auteurs d’une première victoire sur le Club Sportif de Pamplemousse, les militaires n’ont rien pu faire face aux assauts des Mauriciens du Faucon Flacq Camp Ithier.

Un match âprement disputé… tout simplement époustouflant qui s’est joué a deux points près. Une confrontation qui a été intelligemment bien gérée par les Mauriciens qui se sont imposés par trois sets a deux (23/25, 25/20, 20/25, 25/22 et 15/13).

Cette défaite classe donc le Cosfa à la deuxième place de la poule C mais aura tout de même le droit de jouer les quarts de finale de cette Coupe de la zone 7.

Pour les autres résultats chez les hommes, dans la poule A, on notera le succès de l’équipe Trou aux biches Sharks SC de Maurice sur les Mahorais du M’Tsapere sur trois sets a rien (25/13, 25/22, 25/16).

Une victoire qui qualifie aussi les Mauriciens vers les quarts de finale même après avoir été battus par les Malgaches du GNVB. Dans la poule B, L’olympique Montagne de Maurice, quant a elle, a pu prendre le dessus sur les Seychellois du Premium Spikers sur trois sets a un (25/12, 16/25, 25/16, 25/16).

Les matches se poursuivent ce jour aussi bien au Palais des Sports de Maha­masina qu’au gymnase couvert d’Ankorondrano à partir de 8h.