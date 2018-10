Madajazzcar – Denia Ridley envoûte les inconditionnels du jazz

Un concert d’ouverture à l’image même de ce festival désormais incontournable qu’est Madajazzcar. C’est un vibrant hommage au jazz qui a égayé la scène du Plaza à Ampefiloha.

Le temps d’une soirée, c’est toute une odyssée aux rythmes du jazz que Denia Ridley a proposé aux mélomanes venus nombreux la découvrir sur la scène du Plaza à Ampefiloha. Dans le cadre du concert d’ouverture de la 29e édition du festival international Madajazzcar, la chanteuse américaine délecte le public d’un répertoire teinté de nostalgie, mais tout aussi bien représentatif de sa passion pour le jazz. Fer de lance de cette édition, ce concert qui a fédéré autant les sommités du jazz et de la musique malgache que les inconditionnels du genre et les profanes, a tenu ses promesses. Officiant en maître de cérémonie, Haja Ravaloson, jazzman émérite, souligne en guise de salutation au public « Bercé par cette voix exceptionnelle, c’est tout un concert des plus envoûtants que vous découvrirez ce soir. Le tout sublimé par le talent des musiciens qui l’accompagneront ».

C’est alors vers 20 heures que cette grande dame à l’allure svelte, mais à la voix imposante fait son entrée sur scène. À ses côtés, Lova Bill Rakotomalala à la batterie, Mahefa Ramiandrisoa au piano et Roger Zafera à la contrebasse, tous des musiciens d’exception de la scène nationale du jazz. Ainsi Denia Ridley s’élance, embarquant les mélomanes pour une épopée mélodieuse à travers ses interprétations des grands standards du jazz américain.

« C’est un privilège d’être avec vous et de chanter pour vous mon amour pour le jazz », confie-t-elle, avec grâce et élégance en s’illustrant à travers une petite touche d’exotisme.

Jazz et romantisme

La chanteuse entame alors son répertoire bien garni des compositions incontournables du fameux « Great American Songbook ». Laissant la part belle aux balades romantiques, elle débute le concert avec du Ella Fitzgerald en interprétant « Cheek to cheek ». Elle enchaine avec « Exactly like you » d’Ella Fitzgerald, plus entrainante, qui n’est pas à confondre avec celle de Nina Simone, qui est plus en douceur.

Avec « You’d be so nice to come home to » de Frank Sinatra, la chanteuse et les musiciens nous délectent d’une interprétation suave et enivrante. Autant de morceaux sont à apprécier pour les inconditionnels de ces standards du jazz, mais aussi à découvrir pour les profanes de la part de Denia Ridley. Un tube intemporel et des plus populaires, interprété et réinterprété maintes et maintes fois par plusieurs artistes. C’est avec « Somewhere over the rainbow » que la chanteuse enchante le plus le public du Plaza Ampefiloha qui l’accompagne à l’unisson. D’une manière consensuelle, Denia Ridley a ainsi conquis le public du Madajazzcar.

Ceci-dit, Datita Rabeson a également assuré une prestation remarquable en première partie, accompagné d’Éric Rakotoary à la basse et Nini Rabarioelina à la batterie. Ces derniers ont ravi le public en interprétant aussi bien leurs propres compositions que quelques reprises. Madajazzcar battra son plein dans la capitale jusqu’au 13 octobre et ce concert n’est que les prémices de plusieurs autres encore plus éminents.