Immatriculation – Tollé autour des permis biométriques

Les automobilistes sont en rogne contre les initiateurs des faux permis de conduire et carte grise biométrique. Ils revendiquent une mesure à leur encontre.

Vives réactions sur la délivrance de « faux » permis de conduire et carte grise biométrique. Ceux qui se sentent victimes haussent le ton et revendiquent la poursuite des auteurs de cette « arnaque de haut niveau ». « Les auteurs ne doivent pas s’en sortir indemnes. C’est inacceptable de prendre les Malgaches pour des ignorants », réagissent plusieurs automobilistes. Dans le groupe « Fifamoivoizana eto Madagasi­kara » sur Facebook, un sondage est lancé. Sur les quatre cent individus qui ont donné leur avis sur la question « Êtes-vous prêt à signer une plainte auprès de l’État pour fraude et tromperie? », plus de trois cent ont été favorables, hier dans la soirée. « On ne peut pas accepter le fait de nous avoir tournés en bourriques. On a été obligé de faire la queue au centre d’immatriculation dès 2 heures du matin à cause de l’échéance que le ministère a imposé pour remplacer les permis roses », lancent les uns. D’autres se plaignent de l’investissement qu’ils ont fait pour obtenir ces fausses immatriculations biométriques. « J’ai payé quelqu’un pour faire la queue très tôt au centre d’immatriculation. J’ai versé 100 000 ariary en sus du tarif du permis de conduire pour l’avoir dans l’immédiat. Je n’avais pas beaucoup de temps pour faire le va-et-vient », confie une autre source.

Précisions

De hauts responsables de l’État, ayant requis leur anonymat, encouragent également la poursuite des responsables de ces faux et usages de faux. « C’est inadmissible que certains s’enrichissent en trompant la confiance de la population ». Interrogé sur la décision du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation face à cette « escroquerie », le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, Tianarivelo Razafi­mahefa répond : « Je suis en mission en brousse en ce moment. Nous verrons çà à mon retour, ce weekend », réagit-il.

Le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation a lancé ce projet de remplacement des cartes grises et permis de conduire en biométriques, en 2015. Il a signé un contrat de prestation avec la société Cetis. Olivier Mahafaly Solonandrasana a été le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, à l’époque. Erick Rajaonary, ancien gérant de cette société a précisé dans un communiqué, hier, qu’il ne détient plus cette fonction. Il souligne, en outre, que les prestations de Cetis Madagascar, prestataire de service auprès de Cetis Slovénie, se limitaient essentiellement à la formation du personnel, à la maintenance du matériel et à la délivrance des permis. Les permis pré-imprimés sont acheminés directement de Slovénie et la gestion des stocks a été assurée par cette dernière.

Les « vrais imprimés biométriques » devraient être disponibles dans trois à quatre semaines. Les centaines des milliers de propriétaires de ces « faux papiers » doivent les refaire dans les centres d’immatriculation. Les actes sont gratuits pour eux.