Hôtellerie – « Tamboho Suites » au firmament

Un nouveau quatre étoiles brillera. Situé en contrebas de l’ex-CITE à Ambato­nakanga, le « Tamboho suites » ouvre ses portes officiellement aujourd’hui.

Luxe et modernité. Des briques et des baies vitrées sur sept étages. L’architecture extérieure est inspirée du fameux muret malgache :

« le Tamboho ». Avec l’agencement de briques rouges apparentes, mariées avec du verre et des baies vitrées, la façade donne un style new-yorkais. Du restaurant aux studios et suites, le design est moderne. La décoration est simple mais raffinée. Le mariage des couleurs, le design européen contemporain, la literie, les meubles dégagent tout simplement le luxe et le confort. Tout a été importé d’Europe. Andreas Neudham, designer hôtelier réputé ayant travaillé avec les plus grandes marques internationales a personnellement revu point par point l’ensemble du design intérieur.

L’hôtel abrite cinquante six studios et suites allant de 25 à 60m². Des espaces de vie pensés pour le confort dans les studios et suites avec cuisines équipées, les lits king et des vitres insonorisés. La touche malgache est apportée dans la décoration avec des tableaux illustrant des paysages malgaches, sans oublier notre animal favori, le lémurien. Un restaurant proposant une cuisine malgache et française avec un chef malgache peut servir 42 couverts. Des ascenseurs panoramiques mènent au rooftop, avec une terrasse ouverte sur le grand Tana et la colline d’Ambohi­jatovo, offrant une a vue à couper le souffle.

Dynamisme

L’investissement du Groupe Sanifer dans ce joyau qu’est « Le Tamboho Suites » est jugé opportun. Elle cible une clientèle d’affaires, moyen et long séjour d’où son concept d’appart-hôtel proposant des services de l’hôtellerie de base comme le room-service, la conciergerie, la restauration, la blanchisserie et autres explique Lydie Ghighi, directrice de l’hôtel. « L’ensemble du personnel est malgache et a été trié sur le volet pour garantir un service de qualité. Chaque détail a été pensé pour assurer satisfaction, confort et raffinement à nos clients », ajoute-t-elle. Son ouverture officielle sera marquée ce jour et le premier brunch sera donné sur le rooftop. D’autres réservations d’occupation de la terrasse ont déjà été reçues avant même son ouverture de ce jour. Un tarif public promotionnel est également lancé jusqu’au 31 octobre.

Les hôtels Tamboho Boutik Hôtel et Tamboho Suites sont tenus par Tamboho Exploitation, une société du Groupe Sanifer. Le groupe a ainsi diversifié ses activités dans le secteur de l’Hôtellerie et du loisir avec le centre commercial Tana Water front ou encore le complexe cinéma Cinépax.