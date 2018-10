Football – éliminatoires Can – Rayan Raveloson dans le groupe

Nicolas Dupuis a publié sa liste pour la double confrontation face à la Guinée Équatoriale, mercredi. Elle comprend notamment le jeune Rayan Raveloson.

Il était suivi de près depuis quelques temps par les techniciens malgaches. Rayan Raveloson honorera sa première convocation chez les Barea de Madagascar, à l’occasion de la double confrontation face à la Guinée Équatoriale, les samedi 13 et mardi 16 octobre prochain.

Il figure parmi les vingt-et-un joueurs convoqués par Nicolas Dupuis, pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Rayan est né à Anosibe Ifanja. Il est âgé de vingt-et-un ans actuellement. Il mesure 1m82 et pèse 73 kg. Le jeune milieu de terrain évolue à l’ES Troyes AC depuis le coup d’envoi de la saison 2018/2019, en deuxième division française, où il porte le numéro 15. Auparavant, il jouait à Tours.

Jusqu’à présent, il compte soixante-dix matches joués avec ces deux clubs, cham­pionnat et coupes confondus (Ndlr : coupe nationale et coupe de la ligue).

On note également le retour de Rinjala chez les Barea. Une vraie bonne nouvelle, connaissant son apport grâce à ses percussions et ses dribbles tranchants, mettant à mal les défenseurs à chaque fois. La liste com­prend également le nom de Dax.

Percussions

Une interrogation se pose à ce propos, sachant que le milieu offensif avait été appelé pour le match contre le Sénégal, mais qu’il n’avait pas fait le déplacement en raison de sa situation compliquée par rapport à Fosa Juniors. Viendra-t-il cette fois-ci ? On verra dans dix jours.

Pour le reste, il n’y a aucun changement par rapport à l’équipe qui avait affronté les Lions de la Teranga.

À l’heure actuelle, Mada­gascar et le Sénégal se partagent la tête du groupe A, avec quatre points. La Guinée Equatoriale est troisième avec trois unités, devant le Soudan qui n’a pas encore ouvert son compteur. La double confrontation face aux Guinéens sera décisive pour les Barea, dans la course à la qualification pour la CAN. Rappelons que les deux premiers de chaque poule disputeront la phase finale du sommet continental.

Les joueurs convoqués

Gardiens : Dabo, Leda

Défenseurs : Debakely, Fontaine, Mombris, Bapasy, Toby, Mario, Metanire

Milieux : Amada, Ilaimaharitra, Zotsara, Rayan, Dax

Attaquants : Bôlida, Paulin, Njiva, Carolus, Rinjala, Faneva Ima, Gros