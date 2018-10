Filière Vanille – La liste des exportateurs modifiée

De grands exportateurs de vanille ne figurent pas dans la liste des ceux agrées par le ministère du Commerce. Ils dénoncent une tentative de chantage.

Colère. Les exportateurs s’insurgent. Trente deux sociétés seulement figurent sur la liste des exportateurs de vanille agréés, sortie le 3 septembre dernier, donc ceux, autorisés à exporter pour la campagne 2018-2019. « On y voit des collecteurs. Aucune concertation et aucune demande d’avis pour l’introduction d’au moins la moitié des noms sur cette liste n’a été faite. Pire, les grandes sociétés exportatrices, connues depuis des années comme les Ramanandraibe ou encore Fraise ne font pas partie de cette liste. Alors qu’ils sont dans le métier, qu’il vente ou qu’il pleuve, quand beaucoup n’étaient pas encore nés», s’emporte un exportateur de vanille. Cette liste des exportateurs de vanille agréés est bien sûr une condition sine qua none pour pouvoir exporter la vanille.

La mise en place de cette liste est convenue entre le ministère du Commerce et de la consommation et le Groupement national des exportateurs de vanille (GNEV), et est à renouveler tous les ans. Ceci afin de garantir la qualité professionnelle de la filière ainsi que la qualité des produits. « Le Groupement connaît tous les acteurs, les nouveaux opérateurs, les collecteurs ainsi que tout ce qui touche de près à l’organisation professionnelle de la filière. Beaucoup d’efforts ont été déployés pour parfaire la filière en informatisant par exemple cette liste et en suivant des processus rigoureux pour chaque nouvelle entrée », ajoute un autre membre du groupement GNEV.

Revue

Contacté, le secrétaire général du ministère du Commerce et de la consommation, Soloalitiana Rakotomanga indique alors dans ses réponses quelque peu évasives, qu’il n’y a pas lieu de s’alarmer. « Je peux juste vous dire qu’une autre liste sortira d’ici peu. Peut-être la semaine prochaine et toutes ces sociétés que vous citez seront dans cette nouvelle liste », explique-t-il, sans donner plus d’explications.

Il est alors impossible de déterminer les raisons qui poussent le ministère à sortir incessamment une autre liste. Les représentants du GNEV disent avoir demandé à plusieurs reprises des audiences auprès de la ministre Yvette Sylla, ou le secrétaire général ou un quelconque directeur, sans avoir eu gain de cause. D’autres exportateurs qui ne figurent pas dans la liste sont même allés jusqu’à affirmer qu’ils sont victimes de chantage et de tentative d’extorsion de la part de certains responsables au ministère qui leur demanderaient la somme de 20 millions d’ariary pour que le nom de leurs sociétés revienne dans la liste.

Une affirmation qui n’a pas été possible à recouper pour l’heure. Le président du Groupement national des exportateurs de Girofle (GNEG), a été également contacté dans le cas où le même cas se produirait, vu le début imminent de la campagne de girofle. « Notre proposition de liste a été déposée le 30 août et une réponse du ministère est attendue depuis le 20 septembre. Et on attend encore de savoir si notre liste a été aussi modifiée », répond Jean-Luc Dama, président du GNEG.