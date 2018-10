Défense de l’économie et austérité administrative

À son arrivée à Madagascar en mai 1930, le gouverneur général Léon Cayla doit faire face à de graves difficultés. Pour relever la situation, il prend des décisions drastiques, notamment la défense de l’économie, l’austérité administrative et la poursuite des grands travaux.

C’est dans le domaine de l’urbanisme que se concentrent d’abord des efforts importants. Ainsi à Fianarantsoa commence, en juillet 1935, une série de réalisations dictée par le souci d’assainir les parties marécageuses et de préparer la création de la ville basse. Antananarivo se développe et s’embellit également. La mise en service en 1935, du tunnel d’Ambanidia accélère la construction de l’avenue qui porte alors le nom d’un président de la République française, Fallières (actuelle avenue de l’Indépendance).

En 1936, l’ensemble architectural à arcades conçu par Canteloube, est construit ainsi que l’Hôtel de ville qu’il met en valeur. Analakely devient le centre commercial de la capitale. « Depuis 1934 à l’autre bout de la ville, la plaine de Mahamasina était en pleine transformation : on comble les bas-fonds en approfondissant le lac Anosy, on construit le boulevard circulaire large de 17 mètres, on aménage le stade et la grande tribune » ( Histoire de Madagascar à l’intention des classes Terminales, 1967 ).

En 1935, le port de Toamasina reçoit de nouveaux quais en eau profonde, de nouveaux hangars en béton armé y sont bâtis et desservis par la voie ferrée, en attendant d’installer cinq grues électriques pivotantes, « capables de résister aux cyclones ». Et Antsiranana comme Toamasina est doté de nouveaux équipements portuaires, mais à Mahajanga, ils ne débutent qu’en 1939.

En ce qui concerne la voie ferrée, le grand tunnel de la ligne Fianarantsoa-côte Est, long de 1 100 mètres, est percé en décembre 1934, et la ligne est mise en service en 1935. Ce qui développe les activités du port de Manakara.

Quant au réseau routier, il passe de 15 000 kilomètres à plus de 20 000 kilomètres, de 1930 à 1939. Le pont de Tanjombato, sur l’Ikopa, aux portes d’Antananarivo, est inauguré en 1930. De gros ouvrages sont également installés dans les provinces, tels le pont suspendu de Mananjary en 1933, ceux sur la Betsiboka et le Kamoro sur la route de Mahajanga en 1934, et le pont de la Mahavavy est achevé en 1939.

« S’il est vrai que beaucoup de voies secondaires ne sont pas empierrées, le développement du réseau contribue dans une grande mesure à celui de l’économie. »

Enfin, sous l’impulsion de Léon Cayla, l’aviation se développe dans la Grande ile. L’exploitation postale aérienne débute en juillet 1934 par la création de la ligne Antananarivo-Broken Hill (en Rhodésie) relayée ensuite vers l’Europe par l’Imperial Airways. Le trafic des voyageurs devra s’ouvrir l’année suivante.

Durant cette période marquée en Métropole par l’avènement du Front populaire, sur le plan social, la politique coloniale est modifiée, en particulier en matière de travail forcé. La suppression du Smotig est prononcée en juillet 1937, et les rapports entre employeurs et salariés deviennent plus conformes au développement du travailleur. Cette mesure, mal accueillie par la majorité des colons, ouvre de nouveau la crise de la main-d’œuvre. Pourtant, de nombreux Malgaches, récemment libérés du Smotig, n’hésitent pas à s’engager dans les camps. « Le mouvement syndicaliste se développe à Madagascar. »

Sur l’initiative de Marius Moutet, le décret du 7 avril 1938 est également pris en France. Ainsi, les officiers et sous-officiers malgaches accèdent de plein droit à la condition de citoyens français, de même les Malgaches diplômés issus de l’École Le Myre de Vilers et de l’École de Médecine. « La procédure de cette naturalisation est simplifiée et contrairement à celle prévue par le décret du 3 mars 1909, elle aboutit très rapidement.» Toutefois, seule une minorité de gens instruits est touchée par ces dispositions, car malgré le développement de l’enseignement, peu nombreux sont les Malgaches qui peuvent passer au 3e degré.

Les années 1938 et 1939 marquent, en fait, un tournant les rapports entre Administration française et malgache. Le nouveau ministre des Colonies, Georges Mandel, recommande aux gouverneurs de « travailler au resserrement des liens qui unissent la France à ses colonies », alors que la menace d’un nouveau conflit mondial s’affirme de plus en plus réelle. Et « l’élection du pasteur Ravelojaona au Conseil supérieur des Colonies est très significative de l’atmosphère qui régnait dans la capitale en 1939, la veille de la seconde guerre mondiale ».