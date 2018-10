Collectif de candidats – Ultimatum de 24 heures à la CENI et l’Exécutif

24 heures. C’est le délai qu’un collectif de candidats à l’élection présidentielle donne à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), et aux autorités exécutives pour répondre à leurs revendications. En tout, ils sont vingt-deux à adhérer à la déclaration faite, hier, en marge d’une rencontre de quelques prétendants à la magistrature suprême et les syndicats, au Motel, Anosy.

« Nous exigeons la réouverture de la liste électorale, puisque plusieurs personnes sont encore omises. Nous voulons que la charte de bonne conduite et d’intégrité des candidats soit érigée en loi pour avoir une valeur juridique et contraignante. Nous voulons que ceux qui ont déjà enfreint les préceptes de cette charte soient sanctionnés. Nous voulons que la liste des bureaux de vote soit affichée dans les Fokontany », tels sont les revendications affirmées, hier.

Joint au téléphone, la candidate Fanirisoa Ernaivo, membre du collectif, explique que « le délai de 24 heures que nous donnons est pour avoir une réponse de la part des destinataires de la déclaration ». Tabera Randriamanantsoa, Jean Omer Beriziky, Eliana Bezaza, Arlette Ramaroson, Saraha Rabeharisoa, Bruno Rabarhoel, ou encore, Jean Max Rakotomamonjy et Didier Ratsiraka, sont, aussi, parmi les candidats qui se joignent aux revendications faites, hier.

Contrainte légale

Un point des desiderata communiqués à la presse, hier, notamment, fait, pourtant, face à une barrière légale. Il s’agit de celui sur la liste électorale. « Le registre électoral national est arrêté définitivement le 15 mai par la Commission électorale nationale indépendante », dispose la loi organique sur le régime général des élections et des référendums. Un point que la CENI rappelle à chaque fois que la requête d’une réouverture de la liste devant être utilisée pour la présidentielle lui est adressée.

« Ce sont des techniciens, à eux de trouver une solution. Il y a trop d’omis, cela pourrait entacher la quiétude et la crédibilité de l’élection », réplique, pourtant, la candidate Ernaivo. Pareillement, pour le fait de donner une valeur juridique et contraignante à la charte de bonne conduite et d’intégrité des candidats. « Sans une force contraignante, adhérer à cette charte ne serait que de l’hypocrisie », ajoute la magistrate.

La deuxième session ordinaire du Parlement ne démarrera, cependant, que le troisième mardi de ce mois, soit le 16 octobre. L’attendre pour y inscrire la charte de bonne conduite à l’ordre du jour pourrait rendre le texte anachronique. Les travaux parlementaires pourraient faire en sorte, qu’au mieux, la loi ne soit votée que peu avant la fin de la campagne électorale qui se termine le 6 novembre.

Fanirisoa Ernaivo affirme, toutefois, qu’il y a d’autres voies possibles pour donner force légale à cette charte. Si l’on s’en tient à la déclaration d’hier, faite en milieu de journée, la CENI et l’Exécutif pourraient avoir jusqu’à cet après-midi pour donner leurs réponses. Le collectif des candidats n’a, cependant, pas dit quelle serait sa réaction en cas de silence de ces derniers ou de réponses insatisfaisantes.