Mode – Magnifika, sort de l’ombre

Après ses études en stylisme dans l’Hexagone, Aina Delrio crée sa propre marque « Magnifika » et sort sa première collection de prêt-à-porter. Ses créations conjuguent modernité et élégance au temps présent.

Premier pas réussi pour Aina Delrio, un styliste malgache d’une trentaine d’années qui a présenté ses premiers modèles lors de la finale du concours Top Model de Madagascar, le week end dernier. Seize « looks » dans l’air du temps composent son défilé que les finalistes ont porté avec grâce. Des coupes asymétriques, des modèles disproportionnés, et un aspect déstructuré se constatent dans les premiers produits de Magnifika, sa propre marque. Le styliste opte pour du coton dans l’ensemble. Quatre modèles en denim apportent du confort et chacun d’entre eux offre une touche d’élégance différente. Le blanc se marie avec des rayures ou des prince-de-Galles pour un style plus strict qui s’adresse aux « Corporates ». Et les fleuris se portent amples ou asymétriques, pour effet mûr désiré.

À rythme biannuel

« Magnifika souhaite rendre les femmes magnifiques et leur donner une assurance pour toutes les occasions. Je me suis inspiré de la mode internationale pour créer des modèles qui s’adaptent au mode de vie de la femme active. Faire mon premier défilé dans mon pays natal a une importance capitale dans la carrière que je veux tracer. Entre les croquis et la réalisation, il y a plusieurs étapes à faire. Et mener cette opération dans la capitale est tout à fait une autre expérience enrichissante pour moi. Entre les délestages intempestifs et les tissus pour lesquels on doit deviner les fiches techniques, sans parler des essais interminables pour trouver la bonne personne qui répond à mes attentes sur la qualité de son travail, croyez-moi, il faut vraiment aimer cette filière pour arriver au bout de son projet. Les prototypes sont là. Je dois m’attaquer à les reproduire à une certaine quantité. Pour chaque produit, je pense proposer trois tailles, à partir du médium. Ils seront disponibles pour une vente en ligne à partir du mois de septembre. Je suis ouvert à toutes formes de collaboration », explique le styliste.

Aina Delrio a grandi à Antsirabe. Puis, il a fait ses études universitaires à Antananarivo avant de partir pour la Nouvelle Calédonie. Après des études à l’École Supérieure des Arts et techniques de la Mode ou ESMOD de Bordeaux en 2017, Aina rêve de conquérir le cœur des femmes avec ses créations, en proposant de nouveaux produits suivant les rythmes de la saison de l’hémisphère sud. Le styliste compte déjà sortir une collection pour la Saint Sylvestre prévue pour la mi-novembre.