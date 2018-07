Refondation – Ruée vers la renaissance des fokontany

Salle comble lors de la deuxième séance de sensibilisation sur la refondation, hier au Dôme Rta à Ankoron­drano. Les simples citoyens sont venus en masse pour réclamer l’élection au niveau des fokontany avant tout autre scrutin. Tout le monde a convenu de mener jusqu’à la victoire cette bataille pour le retour du pouvoir des fokontany.

Toutes les décisions et résolutions ont été prises de façon démocratique. Il n’y a aucune consonance politique dans les discussions et les objectifs, ce sont les projets communs qui rassemblent les participants dans lesquels figurent toutes les couches sociales et toutes les corporations à l’instar des médecins, des fonctionnaires, des professions libérales, des agriculteurs, des transporteurs, des commerçants….Parmi les chantiers tracés hier, figurent les attributions et responsabilités d’un président de fokontany.

Tout le monde est d’avis que seul l’octroi du pouvoir aux fokontany peut garantir le vrai développement du pays. L’achat de voix a été également unanimement condamné tout comme l’usage de fonds de propagande dont la provenance est douteuse. Les participants exigent aussi la droiture et la probité et surtout la redevabilite des heureux élus.

Ces citoyens ont vertement fustigé l’actuel système qui méprise complètement les présidents de fokontany et qui est à l’origine de beaucoup de problèmes.

La refondation fait ainsi petit à petit son chemin. De plus en plus de citoyens sont convaincus du bien-fondé de la démarche. Le phénomène est en marche, il semble irrépressible.