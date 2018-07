Présidentielle – La CENI impuissante face à la précampagne

En l’absence de cadre juridique, les candidats annoncés s’adonnent à cœur joie à la précampagne. La CENI, impuissante, s’en remet à leur sagesse.

Vide juridique. « Ce que la loi n’interdit pas est permis ». Ce principe semble s’appliquer à la lettre en matière de précampagne. Face à certaines exagérations et dérives constatées, ces derniers jours, la Commission électorale nationale indépendante (CENI), est impuis­sante.

« Sur le plan légal, la CENI n’a aucune réponse à apporter. La CENI est soumise à la Constitution et aux lois et n’agit que suivant ce qui est prévu dans les textes », déclare maître Hery Rakotomanana, président de la CENI, en réponse à une question sur la précampagne qui bat son plein depuis quelques semaines. Des prétendants annoncés ou pressentis à la magistrature suprême mettent déjà le paquet pour préparer le terrain pour la joute électorale.

Un courant de l’opinion défend l’idée selon laquelle « un politicien ou un parti politique est toujours en campagne pour partager ses idées et convaincre la population d’y adhérer ». À l’instar des pratiques dans d’autres pays, la campagne électorale, à Madagascar, ne se résume pas aux réunions ou meetings politiques.

Adepte des shows politiques, Andry Rajoelina, ancien président de la Transition, en donne à la pelle durant ses tournées politiques dans le Nord-Ouest et Nord-Est du pays actuellement. Sa candidature à la présidentielle officialisée, la semaine dernière, Jean Ravelonarivo, ancien Premier ministre, apparaît sur ce qui s’apparente à une affiche de campagne à la dernière page de certains journaux. Les précampagnes médiatiques, notamment, sur les réseaux sociaux sont légion.

Principes inopérants

« Constituent des moyens de propagande électorale (…) les réunions publiques, les défilés, les cortèges, les rassemblements, toutes les activités publicitaires dans les différents médias audiovisuels, écrits et électroniques, ainsi que toute autre activité visant à amener les électeurs à soutenir et à voter pour un candidat (…) en compétition dans une élection (…) », dispose la loi organique sur le régime général des élections et des référendums.

Les nouvelles lois électorales imposent, par ailleurs, une règlementation des fonds de campagne. Un cadrage juridique qui devrait permettre « la transparence », la propreté et la traçabilité des ressources électorales des candidats. Un cadrage inopérant pour la précampagne. Les textes prévoient, par ailleurs, des principes à respecter durant la période de propagande, comme « la neutralité de l’administration ». Le comportement ou les déclarations de certains membres du gouvernement de consensus mettent à mal la neutralité de l’administration. Des ministres mettent, de manière ostentatoire, en avant leur entité politique, leur leader politique, les couleurs, ou les signes distinctifs de ces derniers dans leurs actes, même, ceux officiels.

L’absence de règlementation de la précampagne met aussi à mal un autre principe qu’est « la neutralité des lieux de culte ». Avec son statut de président du comité d’organisation du 50e anniversaire de la FJKM, Marc Ravalomanana, ancien chef d’État, conjugue tournées religieuses et précampagne, depuis plusieurs mois.

La candidature de Hery Rajaonarimampianina, président de la République, est, par ailleurs, réclamée par son parti, le « Hery vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM). Leur domination outrageuse des plages horaires des médias publics tranche avec « l’impartialité », de ces derniers durant la campagne électorale. Certaines sorties officielles inauguratrices ou discours du locataire d’Iavoloha, ou encore, des ténors des Bleus au sein des institutions étatiques commencent, d’autant plus, à prendre des tons de précampagne.

« La CENI est chargée de veiller au respect des dispositions légales relatives aux élections », prévoit la loi l’instituant. En l’absence de règlementation de la précampagne, maître Rakoto­manana, hier, a juste fait appel au bon sens et à la responsabilité des prétendants à la présidentielle pour qu’ils gardent toujours à l’esprit la préservation de l’ordre public et la quiétude du processus électoral dans leur démarche.