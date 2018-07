La Réunion – Plus rien n’arrête la dengue

Un ensemble complexe de paramètres voue à l’échec la stratégie de lutte mise en place par les autorités sanitaires. Explications.

La dengue ne s’arrête pas. Du 11 au 17 juin derniers, ce sont trois cent neuf cas supplémentaires qui ont été signalés par les médecins-sentinelles de l’île. Cela porte à cinq mille trois cent quatre vingt treize le nombre de Réunionnais touchés par le virus depuis le début de l’année. Le nombre de cas cette semaine reste élevé malgré le début de l’hiver austraî, indique la préfecture de la Réunion dans son communiqué hebdomadaire, tout en appelant la population à maintenir les gestes de prévention. Et ce, «pour éviter une épidémie de plus grande ampleur au cours de l’été prochain».

La crainte des autorités sanitaires, c’est que la dengue passe l’hiver 2018. «L’hiver fait baisser le nombre de gîtes larvaires, donc de moustiques. Mais le virus avait survécu à l’hiver de 2017. On souhaite que les conditions puissent freiner l’épidémie», indique Louis-Clément Gouagna, chercheur d’entomologie médicale à l’IRD. La préfecture de la Réunion explique la hausse des cas de dengue par les conditions météorologiques encore propices au développement des moustiques. L’humidité engendrée par les pluies de ce mois de juin, inhabituelles en cette

période de l’année, a fait la belle vie à l’aedes.

Gîtes larvaires

La femelle moustique a besoin d’eau pour pondre. Ainsi, il faut éliminer l’eau des pots de fleurs, des roues, et de tous récipients qui traînent dans la cour. Et se protéger les bras, les jambes… «Les femelles piquent l’homme car elles ont besoin de sang pour développer les œufs dans leurs ovaires. Le sang contient des proteïnes», explique le chercheur.

À l’IRD, on le souligne : «Pour que le virus de la dengue se développe, il faut une humidité de 70 à 80%, des températures adéquates de l’ordre de 25°C à 28°C». Les Réunionnais sont invités à faire la chasse aux gîtes larvaires. Car ce sont ces gîtes artificiels créés par l’homme qui servent de maternité aux femelles moustiques. «Les gens laissent de l’eau stagner. Devant nous, ils jettent mais quand on repasse contrôler, ils ont encore de l’eau stagnante chez eux», fait remarquer un technicien.

Autre phénomène : des familles refusent l’entrée de leur habitation. Il est, par la suite, impossible de savoir s’il se trouve des gîtes larvaires chez elles. Le produit de démoustication fait peur aussi. La deltaméthrine utilisée par les agents démousticateurs est un insecticide qui est «toxique pour l’abeille, même à très faible dose», «extrêmement toxique chez les poissons et les invertébrés d’eau douce» et qui «peut avoir des effets toxqiues chez le chat et le chien».

Une dangerosité dont personne ne parle mais voir un agent de l’ARS-OI dans sa cour avec un gros masque n’est guère rassurant … Les pouvoirs publics aussi devraient continuer la lutte contre les moustiques. Manque de moyens ? Manque de bras ? Une chose est sûre, La Réunion est sale en pas mal d’endroits. Le calendrier de collecte n’est pas toujours respecté. Il est plus que temps de (ré)agir… L’augmentation du nombre de cas de dengue montre bien que la stratégie actuelle de lutte n’est pas la bonne et que la campagne de communication n’est pas efficace.

