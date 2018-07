Freddie Mahazoasy – «Le Nord attend les textes sur les ZES»

Rejetée par la HCC en début d’année, la loi sur les ZES a depuis subi les modifica­tions qu’elle a recommandées. Sa validation tarde et frustre certains opérateurs.

Impatience. De potentiels investisseurs désireux de contribuer au développement de la zone Nord du pays commencent à exprimer leur mécontentement. Un grand projet comprenant un complexe industriel, un aéroport et un port, entre autres, devrait voir le jour sur le plateau d’Andrakaka dans la région Diana. Pour rappel, la réalisation du projet ne peut se concrétiser qu’après la validation de la loi sur les Zones économiques spéciales et que la Haute Cour Constitutionnel a jugé non conforme en quelques points. Notamment sur les questions relatives à la délivrance des permis, certificats, autorisations, approbations et enregistrements relatifs à l’emploi, à l’immigration, à la protection de l’environnement, à la sécurité, à l’enregistrement et à l’immatriculation des entreprises, à la fiscalité et aux douanes. « Les modifications ont été apportées selon les recommandations de la HCC. Il ne reste plus que l’aval de cette dernière pour que nous puissions démarrer la construction afin d’atteindre la vision 2020 qu’on s’est fixée pour ce projet », souligne Freddie Mahazoasy en sa qualité de porte-parole de toutes les parties prenantes du projet.

Risque

Des contributeurs qui se composent notamment de la préfecture d’Antsiranana, des sociétés en charge de la construction des infrastructures, les investisseurs et autres responsables communautaires.

Ainsi, dans le cas où la validation de ces textes tarde à se confirmer, les possibilités de réalisation du projet risqueraient de s’estomper. La région Diana risque alors de devoir oublier, entres au­tres, la mise en place d’une plate-forme de production sectorielle incluant les filières relatives au tourisme, l’agrobusiness, les finances, les industries ou encore la réalisation des travaux d’ingénierie sociale. Selon les opérateurs provenant de Diana, «les partenaires financiers attendent que l’État donne son agrément écrit. Seulement, ils ne sont pas disposés à attendre trop longtemps. Autrement dit, il faut un engagement de l’autorité gouvernementale et des régions concernées». En plus de ces potentiels investisseurs, la communauté locale espère aussi tirer profit de la mise en place du projet. À l’instar des obligations sociales imposées aux opérateurs par les textes comme la construction et la réhabilitation des marchés de quartiers, des blocs sanitaires comme les WC, les douches et les lavoirs publics, des infrastructures sportives de quartier à savoir les plateaux sportifs, des plateaux pour les sports extrêmes et d’autres encore, sans oublier les centres de soins de base (CSB ). «Il est à espérer pour tous que ce projet aboutira pour le bien de l’économie de la région et ses habitants», conclut Freddie Mahazoasy