Face à la dégradation des forêts – Un reboisement efficace pour stabiliser le capital naturel

L’utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois représente depuis toujours plus de 90% de l’énergie consommée. Le bois utilisé est, en grande majorité, issu d’une exploitation illicite et destructive des ressources forestières. Ce phénomène à croissance rapide est l’une des principales causes de déforestation et dégradation des forêts naturelles dont la couverture est passée de 9,4 millions d’hectares en 2005 à 9,2 millions d’hectares en 2010. Soit une réduction de presque 40 000 hectares par an. Cette perte en forêts naturelles épuise le capital naturel unique de l’ile et rend le pays davantage vulnérable au changement climatique.

Le gouvernement veut mettre fin à ce déclin et sécuriser l’approvisionnement en bois d’utilité par un programme de reboisement. Entre autres, la Nouvelle Politique de l’Énergie encourage les efforts de reboisement de 35 000 à 40 000 hectares par an afin de sécuriser l’approvisionnement en bois-énergie.

Toutefois, ces derniers temps, l’activité de reboisement est mal vue et jugée inefficace faute de trop de médiatisation et de mauvaises pratiques que l’on rencontre lors de la campagne sylvicole. Trop souvent, on associe cette activité à une excursion, une opportunité de faire de la pub sur son organisme pour la préoccupation environnementale.

Reboiser est un engagement. Selon le chef de cantonnement d’Antananarivo-Atsimondrano, Tiana Arivelo, reboiser c’est comme avoir des enfants, il ne suffit pas de les planter ou de les avoir, il faut les entretenir. Bref, il faut retenir que le fait de reboiser n’est pas mal en soi, mais ce que nous en faisons le dénigre. Chaque plant mis en terre est un investissement humain et financier considérable qu’il ne faut pas négliger.

Des étapes à suivre

Voici quelques étapes à suivre pour bien réussir son reboisement : bien définir la vocation du reboisement à faire ; déterminer le lieu de reboisement selon la vocation voulue ; définir l’essence à cultiver selon la vocation et le lieu ; reboiser ; entretenir la plantation

Le GRE a choisi de faire un reboisement à vocation énergétique et s’est renseigné auprès de la direction régionale de l’Environnement dans l’Analamanga sur la procédure à suivre. A la suite de quoi, il a opté pour la procédure suivante : établir une demande manuscrite de parcelle à reboiser au chef du Cantonnement d’Antananarivo-Atsimondrano ; faire une descente sur terrain avec l’agent sur place pour voir si le lieu convient ; signer une lettre d’engagement impliquant le groupe à planter des arbres annuellement, à effectuer les entretiens adéquats à la plantation (dégagement, mise en place de pare-feux, traitement sylvicole, regarnissage, suivis systématiques) ; choisir l’essence qui convient à notre objectif. Le GRE a adopté l’Acacia mangium, une essence à croissance rapide qui s’adapte bien aux terrains secs et peut être exploitée en charbon plus tard.

Ainsi, le Groupe a planté mille plants d’Acacia mangium, le 17 février, réalisé le premier suivi en mai. Avec un bilan positif, il a constaté que sur les mille plants, seuls quarante n’ont pas poussé. Le 16 juin, le GRE s’est lancé dans le désherbage de chaque plant et a mis en place le pare-feu.

