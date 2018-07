Cardinal Désiré Tsarahazana – « Nous ne cesserons pas d’interpeller »

De passage en France, le cardinal Désiré Tsarahazana livre son appréciation sur la situation à Madagascar. Il interpelle les dirigeants à changer la manière de faire et d’agir.

Motiva­­Tion. En résumé, c’est ce qui fait défaut à Madagascar pour sortir le pays de sa pauvreté endémique selon le cardinal Désiré Tsarahazana. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision KTO, il a livré sa perception de la situation de la Grande île actuellement.

Un tableau noir dont la cause serait le manque de volonté. « J’ai du mal à répondre lorsqu’on m’interroge sur le paradoxe malgache. Les gens sont pauvres dans un pays aussi riche. Depuis 58 ans, on dégringole. Notre pays ne mérite pas cela. Il faut que tout le monde prenne en main l’avenir de notre pays », se préoccupe-t-il. Le manque de motivation en serait la cause, à entendre le cardinal.

Sans ambages, le cardinal interpelle les différents acteurs et, en particulier, les dirigeants pour mener un véritable changement. Un mot qui revient systématiquement dans les discours des politiciens depuis quelques mois mais dont le sens va de la revendication d’avantages au remplacement des dirigeants, de la lutte contre la grande corruption au remplacement des membres du Gouvernement. « Les gens souffrent, il faut changer notre manière de faire, d’agir, pour qu’il y ait du progrès dans notre pays », poursuit-il.

Persévérance

Les déclarations de la conférence des évêques de Madagascar (CEM) dénoncent, chaque fois, les maux qui minent le pays. Sans énumérer les défaillances obser­vées par la CEM, le cardinal évoque en particulier l’injustice et la corruption qui ont comme conséquence l’insécurité urbaine et rurale.

« On n’a confiance en personne, on se fait justice soi-même. Cela freine et bloque les efforts. Les gens n’osent pas travailler car le fruit de leur labeur sera la mort, le vol et quand ils quittent la campagne pour arriver en ville, ils trouvent la misère », déplore -t-il

À plusieurs reprises, la CEM a adressé des messages forts à l’endroit des dirigeants, des politiciens et du peuple en général dans le but de les interpeller. Toutefois, la situation persiste. Dans cette interview, le cardinal a réitéré ses propos lors de son audience avec le président de la République Hery Rajaonari­mampianina en fin mai.

« Nous envoyons des messages, parfois forts, non pas pour attaquer, mais pour alerter (…) On se pose la question si nous sommes entendus, on a l’impression qu’on crie dans le désert, mais on a le devoir de le faire et on le fera », affirme Mgr Désiré Tsarahazana.

Le cardinal a également abordé un sujet sensible, la percée de l’Islam à Mada­gascar. Plus visible depuis une vingtaine d´années les musulmans constituent environ 6% de la population malga­che. Les chrétiens et les musulmans malgaches ont toujours vécu en harmonie.

Toutefois, depuis quel­ques années, des prédicateurs étrangers sont observés. Tout en se dédouanant d’être islamophobe, il n’a pas caché sa préoccupation sur l´Islam qui grandit. «On observe partout la construction de mosquées même dans des zones très enclavées. Nous nous demandons s’il n’y a pas d’extrémistes parmi ces gens qui viennent à Madagascar. Nous sommes inquiets qu’il arrive dans notre pays des situations de peur, de terrorisme», se confie-t-il.

Après son élévation à la pourpre à Rome le 29 juin, le cardinal Désiré Tsara­hazana retrouvera à son retour l’atmosphère politique délétère à Madagascar. En tant qu’autorité morale, il adressera certainement des messages à tout un chacun tout en sachant qu’il prêchera dans le désert.