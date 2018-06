Régions – Alaotra – Les paysans victimes de vols de riz

Un autre genre de vols de culture se produit dans l’Alaotra. En cette période de récolte, les riziculteurs se plaignent que des malfaiteurs coupent leurs épis mûrs.

Des paysans producteurs de riz qui vivent sur l’étendue de l’Alaotra, se plaignent des vols qui se produisent dans les rizières depuis le début de la récolte. Le pire est que les bandits arrivent même jusqu’aux greniers des paysans pour tout emporter en l’espace de quelques minutes.

« Avant-hier, je suis passé voir nos rizières. Tout était encore là. Et hier, une bonne partie de notre riz qui était encore sur pied, a disparu. Comme par enchantement », se plaint un paysan de la commune rurale d’Ambohitrarivo, profondément malheureux. D’autres ont affirmé que des tonnes de paddy de leur production annuelle auraient été emportées en une seule nuit par des personnes qui, curieusement, ne sont toujours pas connues. « Il ne reste plus que les traces d’un camion et des mégots de cigarettes au bord de nos rizières. »

L’on constate aussi que, depuis l’apparition des attaques à mains armées dans des endroits qui ont l’air d’être paisibles, la plupart des collecteurs ne rendent plus publique l’existence des balances qu’ils emploient. Cela se voit dans la majeure partie orientale de la zone Alaotra. Interrogés, certains expliquent qu’ils préfèrent rester discrets par peur des bandits qui n’hésitent pas à se lancer dans une attaque mortelle dès qu’ils sont au courant qu’un ou des collecteurs opèrent dans les périmètres.

Des razzias

« Cela commence aussi à gagner du terrain dans certaines communes situées dans l’ouest du lac. C’est ce qui est arrivé à des collecteurs à Ambaiboho de Morarano-chrome, il y a quelques jours. À l’issue d’une razzia, les bandits ont apporté une grosse somme d’argent, des marmites et des sacs de riz avec les bascules.»

Des informations recueillies sur place indiquent que des bandits armés se déplaceraient dans des véhicules tout-terrain et des motos au moment des attaques. Certains circuleraient même dans des camions ou des tracteurs chargés de vingt ou trente autres individus bien robustes, qui auraient l’apparence des dockers bien entraînés. Ce qui pourrait expliquer la rapidité de la disparition des tonnes de riz.

Mais il est difficile de distinguer les vrais collecteurs en déplacement des bandits-collecteurs mobiles dans la journée comme dans la nuit. En tout cas, il y a les « tire-au-vol » qui sont très mobiles et qui s’avèrent être les grand rivaux de ceux qui collectent sur place les produits et dont les prix d’achat sont peu élevés.

Hery Fils Andrianandraina