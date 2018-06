Port de Toamasina – Le terminal à conteneurs s’équipe

Un «reachstacker» de 45 tonnes et des grues viennent s’ajouter au matériel utilisé par MICTSL. D’autres vont venir incessamment.

Le gestionnaire du Terminal à conteneurs du port de Toa­ma­sina a été malmené et traité de tous les noms l’année dernière et au début de cette année en raison de l’insuffisance de matériel pour la gestion

des mouvements des conteneurs. Celui-ci peut désormais quelque peu souffler car il a pu réaliser ses engagements auprès des opérateurs, transitaires, transporteurs, compagnies maritimes, autorités régionales, ministère du Transport, et celui du Développement du secteur privé en faisant venir de nouveaux équipements. Ces derniers sont arrivés le week-end dernier, en renfort à ceux qui sont déjà en activité. Un « reachstacker » de 45 tonnes, utile à la manutention des conteneurs pleins, un « emptyhandler » permettant de manœuvrer sur sept hauteurs de conteneurs vides et une grue mobile « twin lift » assurant les opérations sur les navires sont déjà opérationnels depuis le week-end dernier.

La grue mobile a entre autres déjà assuré les opérations sur le navire MSC JEANNE avec près de deux mille quatre cent mouvements samedi dernier. «L’arrivée de ces équipements matériels fait partie du programme d’investissement de MICTSL (Madagascar Interna­tional Container Terminal Services), annoncé vers la fin de l’année 2017. Il s’agit d’une partie des équipements commandés, car d’autres sont encore attendus. Tout ceci souligne l’engagement de MICTSL à apporter continuellement des améliorations dans la chaîne logistique à Madagascar», indique un communiqué de cette filiale de la compagnie philippine ICTSI.

Calme

Un investissement en matériel de près de 12 mil­lions de dollars en effet a été engagé par la société. Du matériel qui se commande des mois à l’avance, jouant ainsi avec l’impatience des opérateurs et des camionneurs qui ont payé les frais de ce manque de matériels.

L’augmentation du trafic depuis près de neuf mois maintenant, a acculé le gestionnaire du terminal à conteneurs, impactant ainsi son programme d’investissement. «Ce matériel est le même que celui que nous utilisons déjà, seulement, il est plus économique côté consommation en carburant. Le nombre de mouvements effectués par les grues varie entre 18 et 23 mouvements par heure, dépendant du type de navire et du plan de chargement», précise Michaël Ratrimo, directeur en charge de l’administration et du développement du Terminal de MICTSL.

Les soucis peuvent ainsi s’apaiser avec l’opérationnalisation du nouveau matériel qui saura sûrement contribuer à faire face à l’augmentation du trafic. Pour l’heure, «rien à signaler», fait savoir le directeur général de la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT), «la grève n’a pas d’impact sur la fluidité du trafic, car une partie des douaniers continuent de travailler», informe Eddhy Christian Avellin, hier au téléphone.

Mirana Ihariliva