Lova RAMISAMANANA – « On organisera deux matches amicaux »

Le numéro un Alefa Barea étale les projets de l’association pour les mois à venir. Au programme, deux rencontres amicales en septembre et en novembre.

L’attention des footeux est rivée sur la Cosafa Castle Cup, en Afri­que du Sud, actuellement. Mais de son côté, Alefa Barea poursuit également ses activités, dans le cadre d’une autre compétition, la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

C’est ainsi que Lova Ramisamanana, le numéro un de l’association, dévoile les projets en perspectives: « En continuité avec les matches contre l’Ouganda, les Comores, le Togo et le Kosovo, on prévoit d’organiser deux rencontres amicales en septembre et en novembre. On a discuté avec le sélectionneur, Nicolas Dupuis, et il a affirmé qu’il faudrait jouer des matches de préparation internationaux, avant la reprise des éliminatoires de la CAN 2019. » Après la première journée de ces qualifications, Madagascar compte trois points, suite à sa victoire sur le Soudan, l’an passé.

Celles-ci reprendront en septembre, avec une réception du Sénégal dans le cadre de la deuxième journée , suivie d’une double confrontation avec la Guinée Equa­toriale, puis de la réception du Soudan. « L’idée est d’inviter une équipe étrangère à Madagascar. Ainsi, les Barea auront une préparation grandeur nature avant d’affronter le Sénégal », poursuit Lova.

Bien évidemment, les contraintes financières limitent la marge de manœuvre.

Lesotho ou Kenya

De ce fait, il faudra choisir un pays proche de la Grande île, géographiquement parlant. Jusqu’à présent, deux pays de la région Sud-Ouest de l’Afrique se présentent comme les principales pistes.

« Ces rencontres se tiendront durant les périodes FIFA. Pour septembre, ça pourrait être le Lesotho ou le Kenya. Concernant le deuxième match de novembre, nous sommes encore en attente de réponse », conclut Lova.

Alefa Barea se concentre surtout sur deux volets. D’un côté, les deux cent cinquante membres actuels (Ndlr : mille membres attendus en septembre) ont pour objectif de supporter la sélection malga­che « d’une manière organisée, pour lui donner une impulsion de la 1re à la 90e minute. » De l’autre, l’association organise des matches amicaux.

Jusqu’à présent, l’on en dénombre quatre, comme cité précédemment, contre l’Ouganda, les Comores, le Togo et le Kosovo.

Haja Lucas Rakotondrazaka