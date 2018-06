éducation – Les cours restent désertés

Aucun enseignant n’est présent dans les établissements scolaires.Les cours sont suspendus.

Les cours des établissements scolaires publi­ques restent silencieux. Les enseignants dans les lycées, les CEG ainsi que les EPP de la capitale ont décidé de ne pas se présenter dans leur établissement respectif, hier. Aucun responsable n’est en vue dans les établissements.

« Quelques élèves sont venus ce matin mais ils ont été renvoyés chez eux », affirme le gardien du lycée JJ Rabe­arivelo à Analakely, la seule personne présente.

Malgré l’avertissement de ministère de l’Éducation nationale, les enseignants ont tenu leur parole sur le renforcement de leurs revendications. Le ministère insiste sur la conscientisation des responsables au niveau de chaque établissement dans toutes les régions. « Il faut savoir distinguer le droit syndical et la fonction dans l’administration d’un établissement. En tant que responsables, les chefs de circonscription scolaire ou chefs ZAP ont intérêt à assurer la bonne marche de l’éducation dans les établissements sous leur responsabilité. Mais si les responsables essaient de créer des perturbations pour stopper l’enseignement au sein de leur établissement, cela signifie alors qu’ils démissionnent volontairement », ajoute ce responsable auprès du ministère qui a requis l’anonymat. La démission volontaire n’est pas encore effective mais il s’agit d’un avertissement pour le moment.

Dates d’examen inchangées

Les parents craignent une année blanche et s’inquiètent pour le devenir de leurs enfants. Les écoles privées sont effectivement en avance en termes de révision par rapport aux établissements publics qui ont un mois de retard. En fait, certains écoles privées ont déjà exécuté le CEPE blanc et font le rattrapage. Les enseignants en manifestation ont souligné depuis, que les examens auront lieu comme prévu, sans parler des rattrapages et des révisions pour les élèves.

Le ministère également tient toujours à rassurer les parents que les examens se dérouleront comme prévu. « Nous avons l’obligation de faire fonctionner l’enseignement coûte que coûte. Nous cherchons tous les moyens pour réaliser les examens, car le CEPE blanc se fera à la date prévue. Rien n’a changé pour tous les examens. Presque toutes les épreuves physiques dans la région d’Analamanga ont été effectuées mais celles d’Atsimondrano ont eu un petit problème. Mais nous allons voir comment gérer les enseignants s’ils ont besoin d’être remplacés », ajoute ce responsable.

Mamisoa Antonia