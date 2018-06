Démission d’OLIVIER MAHAFALY – « Ce n’est qu’un au revoir »

Ambigu, le sens de l’« au revoir » du Premier ministre sortant, lors d’un point de presse annonçant sa démission, suscite des interrogations.

Point à la ligne. Le palais de Mahazoarivo recevra bientôt son nouveau locataire. Solonandrasana Olivier Mahafaly a remis, hier, au président de la République Hery Rajaonarimampianina la lettre de démission en

son nom et au nom du Gouvernement. Il s’en est suivi la publication d’un décret portant acceptation de cette décision. Ainsi, les ministres assureront les affaires courantes jusqu’à la formation du nouveau Gouver­nement. « Je vais partir de ce palais, de ce lieu magnifique. Je vous dis, ce n’est qu’un au revoir », a conclu l’ex-Premier ministre lors de l’annonce de sa décision à la presse, quelques heures plus tôt à Mahazoarivo. Des propos qui ont suscité des interrogations d’autant que Solonandrasana Olivier Mahafaly a laissé toutes interprétations libres. « C’est un point de presse. Il vous appartient d’analyser les tenants et aboutissants de cette déclaration », a-t-il précisé avant son intervention.

Ainsi, l’ex-Premier ministre a laissé ses interlocuteurs sur leur faim. Avec la tournure impersonnelle de sa dernière phrase, le destinataire de son message est multiple, d’autant plus que l’assistance était composée de directeurs, de conseillers et de la presse, tous probables. Comme son allocution a été relayée par voie médiatique, il est également plausible qu’il s’est adressé à la population. Toutefois, il n’a pas clairement exposé à qui, à quand, où, pourquoi et comment il va revenir.

Sentence

Nommé le 15 avril 2016, Solonandrasana Olivier Mahafaly a battu le record de longévité à la tête du Gouvernement pendant le mandat du président de la République Hery Rajaonari­mampianina. Ses prédécesseurs ont démissionné après environ une année de service. Systématiquement menacé de motion de censure dès la deuxième session parlementaire ordinaire de 2016, il est resté deux ans au pouvoir. Le quorum des cent deux voix n’a jamais été atteint bien que des collectes de signature aient mobilisé chaque fois plus de soixante-dix députés. Il a fallu attendre la « sentence » prononcée par la Haute cour constitutionnelle (HCC) sommant le président de la République de dissoudre le Gouvernement pour le désarçonner à la Primature.

« J’accepte volontiers et avec joie de démissionner afin de permettre au président de la République de choisir librement un Premier Ministre de consensus », s’est-il confié à la presse.

Assurant à la fois le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation et la Primature, Solonandrasana Olivier Mahafaly quitte le pouvoir « sans conditions ni pression […] mais pour permettre au président de la République de choisir librement un Premier ministre de consensus ». Une décision prise dans la recherche de l’apaisement d’autant que les députés issus du Miaraka amin’i prezida Andry Rajoelina (Mapar) ont déjà exprimé leur satisfaction à travers la nomination de Christian Ntsay à la tête du Gouvernement.

Ainsi, les députés Orange ont annoncé la poursuite de la lutte « sous d’autres formes ». La passation entre le Premier ministre sortant et entrant est attendue incessamment laissant ainsi à Solonandrasana Olivier Mahafaly le champ libre pour donner du contenu à son « au revoir ».

Andry Rialintsalama