Antaninarenina – La Foire du livre accroche les passants

« Lire des livres, lire délivre » est une évidence que la quatorzième édition de la Foire du livre transmet. Seize exposants attirent l’attention avec différentes œuvres littéraires..

Le simple fait de voir que les gens sont attirés par les livres est une bonne chose », constate Jaona Razakasoa, président de l’Association des Editeurs de Madagascar ou AEDIM, lors du premier jour de la Foire du livre qui se tient du 4 au 8 juin sur le parvis du jardin d’Antaninarenina. Effecti­vement, les seize exposants s’affairent déjà avec les nombreux visiteurs de tous les âges. « Lire des livres, lire délivre » est le thème choisi par l’organisation pour la quatorzième édition de cette foire. « En tant qu’éditeurs, les ouvrages littéraires apportent notre part de contribution dans l’éducation de la société en général. Les livres enseignent beaucoup de choses et peuvent être de très bonne compagnie, rien que pour s’occuper lorsqu’on est tout seul », explique Jaona Razakasoa.

Les participants proposent un large panel d’œuvres littéraires destinées à tout le monde. Et il y en a pour tous les goûts, allant de simples recettes de cuisine jusqu’aux lectures vénérées. Les enfants aussi y trouvent leur compte. La littérature jeunesse séduit avec des contes d’ici et d’ailleurs, joliment illustrés pour offrir un confort de

lecture aux tout-petits.La foire se présente comme une bonne alternative aux étudiants. On peut y trouver différents manuels didactiques pour les classes d’examen et aussi pour les autres niveaux.

Aide aux élèves

« Je suis passé par ici par hasard après avoir été à notre lycée, fermé à cause de la grève. Je suis en classe d’examen. Et j’ai remarqué quelques manuels intéressants relatifs à mes études. Je suis bien décidé d’en parler à mes parents. Vu la situation politique actuelle, il vaut mieux s’armer de bons livres parce que nos professeurss ne semblent pas s’inquiéter de notre cas. On ne sait pas combien de temps la grève va durer. Déjà, on a perdu beaucoup d’heures de cours à cause de la peste, des cyclones, et maintenant c’est la politique. Autant prendre des précautions », assène un jeune en classe terminale, devant un stand, avec un livre de philosophie entre les mains.

Plusieurs ouvrages chrétiens sont disponibles dans la Foire du livre. « Chaque éditeur présente une nouveauté au moins. Comme cette manifestation est rentrée dans le calendrier, nombreux sont ceux qui ont fait coïncider avec cette date, la sortie de nouveaux produits. Normalement, cette foire aurait dû se tenir au mois d’avril, lors de la journée mondiale du livre et des droits d’auteur, célébrée le 23 avril, mais le climat politique nous a poussés à la reporter maintenant », a précisé le président de l’AEDIM.

Ricky Ramanan