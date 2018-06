Ampefy – Le lac Itasy emporte trois frères

Piégés au milieu du lac profond d’Itasy par un vent violent, trois frères ont péri. Leur pirogue a chaviré alors qu’ils allaient regagner la berge.

Trois morts à Ampefy. Samedi en début de soirée, trois cousins, tous âgés d’une vingtaine d’années ont été engloutis dans les eaux profondes du lac Itasy, figé dans un cratère volcanique. Deux des victimes ont pu être retrouvées dans la matinée de dimanche aux alentours de 9 heures. Le dernier corps n’a en revanche été découvert qu’un peu plus tard dans la journée. Le drame est survenu presque au cœur du lac. De source auprès de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Soavinandriana, les trois victimes s’étaien rendues à Moratsiazo pour décortiquer du paddy, et allaient regagner en pirogue leur village à Torapasika lorsque la mort les a emportés.

Au coucher du soleil, après avoir chargé les sacs de riz dans leur pirogue, les trois cousins ont tenté de traverser le lac pour regagner leurs foyers respectifs lorsqu’un vent violent s’est levé selon les informations communiquées par la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Soavinandriana. Piégés dans la pénombre et loin de la berge, les victimes étaient livrées à elles- mêmes lorsqu’une rafale de vent à décorner s’est abattue sur leur pirogue pour la faire chavirer. Les malheureux ont eu beau se débattre dans les eaux profondes et

glaciales du lac, l’hypothermie a apparemment eu raison de leur lutte pour une survie incertaine.

Difficiles recherches

De surcroît anéantis par la fatigue, ils ont commencé à sombrer dans les abysses du cratère avant que leurs appels de détresse ne retentissent jusqu’aux pêcheurs et riverains, venus tardivement à leur secours. Les personnes venues à la rescousse ont passé au peigne fin le lieu de l’accident dans l’espoir de repêcher les trois jeunes gens, mais leurs efforts ont été vains. Après des heures de recherches ardues qui se sont avérées infructueuses, les secouristes ont abandonné alors que le lac était plongé dans l’obscurité totale.

Gorgées d’eau au bout de plus d’une douzaine d’heures d’immersion, les dépouilles ont été rejetées par le lac, aux abords même du lieu du drame. Les sacs de riz envoyés par le fond par les fortes houles qui se sont abattues sur la pirogue par un vent violent sont en revanche irrécupérables. La distance que les trois frères devaient traverser en pirogue est d’environ un kilomètre. L’accident est survenu dans une zone limitrophe entre la commune rurale d’Ampefy et celui de Soavinandriana.

Andry Manase