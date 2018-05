Slalom Yacco – L’ASACM aménage un nouveau circuit

La nouvelle piste d’Ambohinome, du côté d’Ivato, accueillera la troisième échéance du championnat ce weekend. Au programme, une manche le samedi et deux le dimanche.Flambant neuf. C’est ainsi que l’on pourrait décrire le tout nouveau circuit, fraichement aménagé par le club ASACM et ses partenaires, à Ambohi­nome derrière l’aéroport d’Ivato.

Il accueillera le Slalom Yacco, troisième rendez-vous de la saison, ce week­end. Le traçage de la piste a été effectué cette semaine.

« C’est une nouvelle piste, dont le tour avoisinera les 900 mètres. Les pilotes effectueront deux tours et demi à chaque passage, pour un total d’environ 2,3 kilomètres. Le circuit est technique et rapide. Celui qui aura réalisé le meilleur temps absolu sera déclaré vainqueur », confie-t-on auprès de l’ASACM.

Les coureurs découvriront le tracé ce samedi matin, à l’occasion de l’essai chrono. « C’est un circuit sinueux. Ce sera du slalom et du rallye mélangés. Du slalom, puisqu’on court sur piste fermé. Et du rallye, puisqu’on retrouve toutes les composantes d’une véritable épreuve spéciale : montée, descente, portion en dévers ou encore courbes rapides et serrées », annonce-t-on auprès du club organisateur.

Duel Tsiory-Hugo

On note également deux caractéristiques qui distinguent la piste. Il s’agit de deux passages sur des « ciel », avec une sortie en aveugle donc.

À négocier prudemment, puisqu’il faut immédiatement enchaîner sur un virage après. Tous les ingrédients sont réunis pour avoir une course mémorable, ce week­end.

Lors de l’ouverture de la saison, Tsiory Rakoto­miarana s’est imposé au volant de sa Peugeot 106 à Ivato. Hugo Louvel l’a ensuite remporté aux commandes de sa Peugeot 306, à Ambato­mirahavavy. On s’attend à un nouveau duel entre les deux concurrents, avec com­me troisième larron Gérard Louvel et sa Citroën C2.

Ces trois pilotes occupent actuellement les trois premières positions au classement général du championnat. Tsiory est crédité de quarante-trois points. Hugo le suit à dix longueurs, et Gérard dispose de vingt cinq unités à son compteur.

Le top 5 est complété par les deux fils d’Hery Rasoa­maromaka dit Hery Be, Mika et Faniry qui évoluent tous deux sur Citroën C2, avec respectivement vingt-quatre et vingt-trois points.

Haja Lucas Rakotondrazaka