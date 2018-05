Bemiray – Les mai historiques

Tom Andriamanoro consacre le Bemiray de ce jour aux « mai historiques », ceux malgache, français et sénégalais. Tous les trois ont démarré avec une manifestation estudiante.

Les mai historiques (1)

Le « ririnina mafana » 72 des étudiants et des lycéens

Quelle image retenir de ces journées si pleines, si intenses, qui allaient changer le cours de l’Histoire ? Celle du samedi 13 mai après-midi peut-être, après que les étudiants ont appelé les travailleurs à les rejoindre devant l’Hôtel de Ville sur la grande esplanade qui deviendra, sans qu’on ait besoin de la baptiser, la Place du 13-mai. Appel entendu, puisque beaucoup ne prirent même plus la peine de faire un crochet à la maison, et rejoignirent directement le « 13-mai ». Les Forces Républicaines de Sécurité (FRS) retranchées dans les étages de l’Hôtel de Ville semblaient diriger leurs tirs vers l’Hôtel Glacier transformé en infirmerie, et la rue de Nice juste en face, causant la mort d’un touriste qui était là en badaud. Les étudiants n’avaient que leurs dix doigts, mais quelque chose de capital allait se produire : l’incendie de l’Hôtel de Ville. Comment cela a-t-il commencé ? Vérité ou affabulation, un témoin des évènements parle de deux hommes, l’un Malgache et l’autre Vazaha, qui seraient entrés avec détermination dans le Lycée J.J. Rabearivelo tout proche, suivis par toute une cohorte de jeunes. Destination, le laboratoire où ils restèrent pendant un certain temps. Puis quelqu’un en serait ressorti avec un colis, pour rejoindre l’Hôtel de Ville. Comment a-t-il pu entrer et déposer son paquet ? On ne le saura jamais, mais il y eut une très forte déflagration, des flammes sortant par les fenêtres, une fumée noire visible dans toute la ville. Paniqués, les FRS quittèrent les lieux dans le plus grand désordre en essayant d’échapper à la vindicte.

Répression

Du côté des étudiants et des travailleurs, aucun bilan n’était encore disponible concernant les morts et les blessés. Les appels aux donneurs de sang se succédaient, et beaucoup d’étrangers y répondirent. Une voiture, d’où les occupants exhibaient par la portière une jambe sectionnée en criant: « Voilà ce qu’ont fait les

FRS ! » sillonnait les rues. On sut par la suite que la jambe appartenait à un certain Wilson Andrianirina. Le soir commençait à recouvrir la ville de sa chape. Difficile de disposer de la liste complète de tous ceux qui sont tombés ce jour-là sur la Place du 13-mai, mais en hommage à toutes les victimes, on pourrait citer les noms d’Antoine Rakoto, Soalanto Raharintsoa, René Rajoelisoa, Liliane Raharinefitra, Gabriel Rambelo, Honoré Razafindrazaka. Ils sont partis rejoindre la première victime des évènements de mai 72, Modeste Randrianarisoa, élève de l’École protestante d’Ambalavao-Tsienimparihy.

Cet après-midi du 13 mai fut aussi mouvementé à Mahajanga, après l’arrestation des meneurs. C’est une foule compacte qui se bousculait devant le poste de police en scandant « Isika jiaby hiditra poste », que l’on pourrait traduire par « Nous voulons tous être arrêtés ». Echauffourées, forces de l’ordre à l’œuvre sans faire de distinction entre garçons et filles, sirène des ambulances … Un FRS choisit un clocher comme angle idéal de tir. Il fit au moins cinq victimes avant de réussir à s’échapper. Les manifestants n’avaient plus pour épancher leur colère qu’une stèle qu’ils déboulonnèrent.

Presque un demi-siècle s’est écoulé, les idéaux de mai 72 n’ont pas pris une ride. Le recours aveugle à la répression non plus, de la part des gouvernants…

Rétro pêle-mêle

Il était une fois l’Hôtel de Ville. « On aura le temps de mourir dix fois avant qu’ils terminent ce f… Hôtel de Ville ! » Ainsi les colons français pestaient-ils contre un chantier qui s’éternisait. Mais les travaux finirent par… finir, et l’imposant bâtiment fut inauguré en 1936. Faut-il y voir quelque coup du sort, l’Hôtel de Ville fut incendié trente-six ans plus tard, en 1972. Ni Guy Willy Razanamasy, ni Marc Ravalomanana ne parvinrent à le restaurer et ce n’était pas faute de l’avoir voulu : en leur temps, trente-six nouvelles années ne s’étaient pas encore écoulées. Ce fut chose faite en mai 2008, soit trente-six ans après l’extinction du dernier brasier, quand le maire Andry Rajoelina posait la première pierre de la reconstruction. La vie est parfois écrite à l’encre de l’irrationnel par une main toute puissante qui n’a pas de compte à rendre. Et devant ce qu’il ne peut expliquer, l’homme, ce roseau pensant parle de coïncidences. Trop facile…

Les mai historiques (2)

Les soixante-huitards s’interdisent d’interdire

C’était il y a cinquante ans, les évènements de mai 68, enclenchés par une révolte des étudiants parisiens avant de gagner le monde ouvrier, constituent le plus important mouvement social de l’histoire de France du XXè siècle. Ils surviennent alors que le pouvoir gaullien, en place depuis 1958, donne des signes d’essoufflement : cinq cent mille chômeurs, deux millions de travailleurs payés au SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti), apparition de bidonvilles dont le plus célèbre est celui de Nanterre que les étudiants longent en allant à la fac, leur faisant découvrir le monde de la pauvreté. Le 2 mai peut être considéré comme le début de mai 68, avec une Journée anti-impérialiste, organisée dans cette Université de Nanterre pour ensuite gagner tout le Quartier Latin et la Sorbonne. La jeunesse se politise et s’agite sous l’action de groupuscules comme le « Comité Vietnam ». Les partis de gauche classiques, dont le Parti Communiste, s’inquiètent devant cet activisme nouveau qui les dépasse et qu’ils n’arrivent pas à contrôler.

On peut distinguer trois phases dans le mouvement : du 3 mai au 13 mai, la période étudiante. Du 13 mai au 27 mai, la période sociale. Du 27 mai au 30 mai, la période politique. Le 6 mai, des affrontements d’une rare violence se soldent par 422 arrestations et plus de 300 policiers blessés. Le 7 mai sort le journal Action auquel participent des signatures qui deviendront célèbres comme celle de Bernard Kouchner. Le 10 mai, vingt mille étudiants et lycéens manifestent Place Denfert-Rochereau. Les barricades investissent tout le Quartier Latin. Elles sont démantelées dans la nuit par des milliers de policiers. Le spectacle au matin du 11 mai est celui de 125 voitures détériorées, 63 incendiées, 247 policiers et une centaine de manifestants blessés, de nombreuses rues dépavées.

« Comme les cochons »

Les slogans anticonformistes fleurissent sur les murs de Paris : il est interdit d’interdire, jouissez sans entrave, soyez réalistes demandez l’impossible, cours camarade, le vieux monde est derrière toi, chacun est libre d’être libre, prenez vos désirs pour la réalité, élections piège à cons… Le 13 mai (tiens tiens !) éclate la plus grande grève générale qu’ait connue la France depuis celle du Front Populaire de 1936. La CFDT parle d’un million de participants, un chiffre que minore la Préfecture de police pour descendre jusqu’à deux cent trente mille. Ce 13 mai fut, en fait, un mariage de la carpe et du lapin, une machination des syndicats pour reprendre les rênes du mouvement et noyer la composante estudiantine trop imprévisible et insoumise de nature.

Au sommet de l’État des divergences se font jour entre De Gaulle, partisan d’une répression musclée, contre « ceux qui empêchent les étudiants d’étudier, les enseignants d’enseigner, les travailleurs de travailler », et son Premier ministre, Georges Pompidou, pour qui la meilleure stratégie est de laisser le mouvement pourrir et se discréditer de lui-même. Il n’a pas tout à fait tort, puisque l’opinion publique commence à se lasser de ces manifestations qui, non seulement n’hésitent pas à verser dans la casse, mais semblent aller à l’aveuglette sans aucune perspective d’avenir.

Que retenir de mai 68 mis à part son côté romantique ? Peut-être qu’il a suscité de nombreuses controverses et interprétations. Il s’est prolongé dans la décennie suivante en ouvrant la voie à de nouvelles formes de contestation et de mobilisation. Des concepts comme l’autogestion, l’écologie politique, le mouvement féministe, ont tous une part de racines dans les idéaux soixante-huitards. Qui a gagné, qui a perdu ? Un professeur d’une Grande école a eu ce mot qui a laissé sans voix ses étudiants qui rêvaient d’abattre le système : « Je suis comme les cochons, vous m’apprécierez quand je serai mort ».

Les mai historiques (3)

Quand les Sénégalais se déchaînent

Occulté par l’ampleur du mai français, un autre mai 68, sénégalais celui-là, a été très peu retenu par les mémoires. Tout a commencé à Dakar par un bouillonnement du milieu universitaire où se mêlaient des revendications sur le fractionnement des bourses et

d’autres plus politiques. La réaction du Président Senghor, violente, se traduisit par l’enfermement des leaders

étudiants dans des camps militaires. Il n’en fallut pas plus pour que le mouvement gagnât la rue. La grève strictement estudiantine au début prit une autre tournure pour devenir générale, avec des affrontements à coup de jets de pierre de la part des manifestants. Ils étaient même à deux doigts de renverser le régime quand Senghor, dépassé par les évènements, voulut remettre les pleins pouvoirs au chef d’État-major, le colonel Diallo. Légaliste, ce dernier les refusa et incita au contraire le Président à accepter de dialoguer. Ainsi naquit cette « exception démocratique »

sénégalaise qui permit au pays d’éviter les coups d’État et autres embrasements tout au long de son histoire républicaine. Senghor et Abdou Diouf ont retenu la leçon et surent toujours réunir les protagonistes autour d’une table pour arriver à un compromis. Tout bascula avec l’arrivée au pouvoir d’Abdoulaye Wade qui instaura un système de gouvernance plus personnel, loin des traditions sénégalaises reconnues et admirées par le monde entier.

Textes : Tom Andriamanoro

Photos : Archives de l’Express de Madagascar – Anta – AFP, sauf spécifiées