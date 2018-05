Attaque d’un magistrat – Des suspects chassés à Fianarantsoa

Vingt personnes sont actuellement placées en garde-à-vue. L’attaque à main armée contre le vice-président du tribunal de Fianarantsoa les incrimine.

En foule. Vingt individus soupçonnés d’être les auteurs principaux et complices de l’atta­que à main armée contre un magistrat, vice-président du tribunal de première instance (TPI) de Fianarantsoa, ont été chassés, l’un après l’autre, depuis le mercredi

18 avril. À présent, ils sont retenus en garde-à-vue à la section des recherches criminelles de la gendarmerie. « Environ quatre d’entre eux sont les cerveaux qui ont organisé le coup. Chacun a rassemblé ses éléments avant de se donner rendez-vous dans la ville de Fianarantsoa pour passer à l’action », a raconté le Commandant de cette section, joint par téléphone, hier, à 13h 52. L’enquête est déjà en cours de clôture et l’affaire sera passée au Parquet, selon toujours les explications du Comman­dant.

Quelques uns parmi les suspects ont avoué le crime après avoir été soumis au feu roulant et délirant des questions des détectives de la gendarmerie. En effet, ils ont été pris en possession d’un butin lors d’une perquisition.

Ces vingtaines de personnes sont principalement incriminées dans des affaires de vol avec effraction, tentative d’assassinat et association de malfaiteurs.

Vengeance

Leur comparution auprès du juge est prévue ce jour, s’il n’y a plus d’autres complé­ments d’enquête nécessitant une prolongation de la garde-à-vue. Certains dossiers reçus entre les mains de la justice ont été parallèlement étudiés par la gendarmerie, a indiqué le procureur général local.

Le ministère de la Justice, dans son communiqué du 15 avril, a considéré ce genre de violence comme une vengeance. Le magistrat victime a été touché par les balles des bandits à la tête. Blessé, il a été évacué vers Antanana­rivo, à l’hôpital militaire de Soavinandriana. De source hospitalière, il a déjà reçu des soins adéquats et son état n’est plus à craindre.

Ce vice-président du TPI de Fianarantsoa a été attaqué à son domicile, à Andranomiadiloha, dans la nuit de samedi 14 avril. Ce coup de théâtre se serait soldé par la mort d’un homme si les voisins, éveillés par des coups de feu, n’étaient pas venus à la rescousse.

Hajatiana Léonard