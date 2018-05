Antananarivo – Le ramassage des ordures se complique

Le Service autonome de maintien de la ville d’Antananarivo (Samva) manque à ses engagements dans le ramassage des ordures. Des prestataires l’auraient abandonné.Des ordures ménagères s’éparpillaient sur la rue, entre Ampasa- mpito et Mahazo, dans la nuit de jeudi. Les camionnettes qui ont servi de véhicule de transport de ces ordures jusqu’au site de décharge à Andralanitra, n’avaient pas assez de place pour contenir les détritus. Une grande partie tombe tout au long du voyage.

Sur les places des bacs à ordures, les détritus ménagers s’entassent, comme à Analamahitsy, à Manjakaray, à Antanimena, ou encore à Antohomadinika et à Anosibe.

Le colonel Marie William Rakotoarivony, directeur du Service autonome de maintenance de la ville d’Antananarivo (Samva) reconnaît une complication au niveau du système de ramassage et de transport des ordures, actuellement.

« Les camions ont été remplacés par des camionnettes. Il n’y a que vingt-deux camionnettes fonctionnelles, contre trente camions, auparavant. Et le ramassage s’effectue seulement une fois dans la nuit. Cela devrait se faire jour et nuit, pour vider les bacs », informe-t-il.

Ce directeur tergiverse en associant cette défaillance aux mouvements de contestation des politiciens. « Nous utilisons ces camionnettes, par question de sécurité. Comme ça, les conducteurs n’auront pas de mal à faire demi-tour, au cas où il y aurait une vive agitation », enchaîne-t-il.

Sécurité

D’autres sources donnent une autre version des faits. « Deux prestataires sur trois ont interrompu leur convention de partenariat avec le Samva. Ils n’auraient pas été payés convenablement», confie une source.

Le directeur du Samva ne nie pas l’existence des arriérés de location impayés chez les propriétaires des camions, mais évite de focaliser cette défaillance sur ce problème financier. Ce n’est pas la première fois que des prestataires réclament leur frais de location. En 2016, des anciens prestataires ont haussé la voix pour non paiement.

Plutôt positif ou se voulant être rassurant, le colonel Marie William Rakotoarivony promet que la mission du Samva retournera à la normale, lorsque la situation politique se stabilisera.

Miangaly Ralitera