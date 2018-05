Ambatondrazaka – Le championnat scolaire perturbé

La politique s’est immiscée dans la cérémonie d’ouverture des jeux du sport scolaire. Les manifestants ont présenté les « nouveaux » chefs de la DREN et de la Cisco.

La cérémonie officielle d’ouverture des Jeux du sport scolaire d’Ambatondrazaka, pour les disciplines sportives, dont le football, le handball, le basketball et l’athlétisme, qui s’est tenue au stade Rasolonjatovo, mercredi, a été marquée par une entrée en scène des manifestants politiques à l’arrivée des autorités locales. La situation a été très vite rétablie après un accord sur le maintien du déroulement de la cérémonie et une discussion en plein air ayant duré une dizaine de minutes entre ces perturbateurs et les autorités. Les manifestants ont même présenté et désigné deux enseignants – en service au lycée Ranohavi­manana Norbert d’Ambaton­drazaka – comme nouveau directeur régional de l’Éducation nationale de l’Alaotra-Mangoro et nouveau chef Cisco d’Ambatondrazaka.

De leur côté, les élèves participants étaient sur le point de paniquer. Ils s’étaient visiblement posé beaucoup de questions quant à la suite de cet évènement qui est à la fois une distraction/éducation et une compétition sportive fraternelle pour eux.

Heureusement, aucun autre incident majeur ne s’est produit durant les deux journées qui ont suivi celle qui va sûrement entrer dans « l’histoire-géographie » inscrite dans la mémoire de ces collégiens et lycéens issus des établissements scolaires répartis dans le district d’Ambatondrazaka.

Des mesures prises

En fait, depuis le 1er mai dernier, près de mille trois cents élèves issus des vingt-deux communes réparties dans le district d’Ambaton­drazaka sont hébergés dans les locaux du CEG Razaka. Ils sont venus pour participer aux Jeux du sport scolaire organisés au niveau de la Circonscription scolaire (Cisco) d’Ambatondrazaka avant les Jeux régionaux qui sont prévus se dérouler à Andilamena.

La remise des trophées aux champions et vice-champions de ces Jeux est prévue se dérouler ce jour au stade Rasolonjatovo d’Ambaton­drazaka, sauf cas de force majeure. Par ailleurs, les organisateurs prennent des mesures sérieuses comme au début du championnat afin que la cérémonie de clôture se passe très bien … pour le bien des participants notamment, et le monde de l’éducation, en général.

Hery Fils Andrianandraina