7e festival arondihy – Hisser haut les danses traditionnelles

Arondihy 7 se déroulait comme prévu avec les programmes préétablis par l’organisation. Elle tire le rideau de la fin ce jour à l’AFT Andavamamba.Durant quatre jours, les onze participants du festival de danse Arondihy se mettaient en action pour valoriser la danse en général et les danses traditionnelles en particulier à travers des ateliers, des performances et des résidences dans plusieurs établissements culturels de la capitale. Le Cemdlac à Analakely, le Craam à Ankatso et le CGM à Analakely ont, tour à tour, accueilli les participants dans la concrétisation de leurs objectifs qui consistent à professionnaliser les amateurs de chaque discipline existante et souligner les valeurs des danses traditionnelles. Ces dernières se dissoudent peu à peu face au phénomène de la mondialisation.

Les danses traditionnelles Betsimisaraka et Betsileo ont été particulièrement au centre des travaux des participants, en plus des danses latines et africaines. Les danseurs de la région du Vakinankaratra ont été spécialement choisis pour des ateliers ayant eu lieu à Antsirabe et portant sur la culture et les danses Antandroy, Sakalava et Betsimisaraka pour cette année. La troupe Sahy, la compagnie Jiny, le groupe Rantoniaina, le groupe Lazagn’Anosy, le groupe Soameva, le groupe Nainako et le groupe Area Danse ont participé activement à cette septième édition du festival Arondihy, des danseurs issus d’Antsiranana, de Fianarantsoa, de Toamasina, de Mahajanga, d’Antsirabe et d’Antananarivo.

Ouvert à tous

« Remettre les danses traditionnelles sur les devants de la scène nationale et internationale est notre défi. Les explorer, les montrer, les faire aimer, solliciter leur pratique autant que possible et les hisser haut aux yeux du monde entier sont nos démarches. Un travail ambitieux, certes ; mais ensemble et avec persévérance, on y arrivera », a fait savoir Fanou Santatriniaina Raveloson, initiatrice de ce projet organisé par l’association Lamako.

La journée d’aujourd’hui est élaborée pour toucher le grand public. À l’AFT Andavamamba, de 8 heures à 11 heures, se tiendra une initiation à la danse traditionnelle Antanosy et aussi à l’Afro-house.

Dans l’après-midi, quelques groupes de danseurs offriront un spectacle de danse en relais appelé « Tohivakana », qui associe en un tableau, différents styles. Vers 15 heures, la splendeur de la danse Sakalava et Antandroy va être interprétée sur scène par des professionnels, suivie de la présentation de la pièce « Daholobe » sur laquelle les participants ont travaillé sans relâche durant des jours. À préciser que l’entrée est libre pour tous ces spectacles.

Ricky Ramanan