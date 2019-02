Volleyball – Coupe de la zone 7 – BI’AS se lance, AMVB traine

Une victoire et une défaite ont été enregistrées du côté des formations féminines de la Grande île hier lors de la deuxième journée. Le club vice champion national poursuit sa lancée.

Les grosses pointures se démarquent. Quatre équipes de la Gran­de île ont été en lice hier lors de la deuxième journée de la Coupe de la zone 7 au palais des sports à Mahamasina.

Deuxième rencontre et deuxième succès. Après sa victoire face à l’Anse Royal des Seychelles en première journée, l’Association sportive Akany Sambatra d’Itaosy (BI’AS) a largement défait en seconde journée les Mahoraises des All Stars Volleyball club par trois sets à rien (25/12, 25/13, 25/19). Le club champion d’Anala­manga et vice champion national se trouve à l’issue de la deuxième journée en tête du groupe B provisoire après ses deux victoires en autant de matches.

« Ce club mahorais a beaucoup progressé et a tenté de riposter. De plus, ce club a appelé cette fois, au moins, deux expatriées comme renforts», a fait remarquer Rose de Lima de BI’AS. «Déterminées et confiantes après une bonne préparation, nous nous sentons très à l’aise en évoluant à domicile », a-t-elle poursuivi.

La deuxième formation féminine malgache, Akon’I Mandroseza Volleyball (AMVB) a, pour sa part, perdu son deuxième match face aux Oranges Club sportif d’Amitié de Maurice par un à trois (17/25, 26/24, 18/25, 12/25). Quant aux autres résultats des dames, après sa défaite d’entrée en première journée, Anse Royal des Seychelles se relève et s’est imposé hier par trois sets à zéro contre Tranquebar Black Rangers de Maurice (13/25 22/25 15/25).

Dents de scie

Et le club tenant du titre, Quatre Bornes VBC de Maurice vient d’arracher son premier succès en écartant sèchement le Volleyball club de M’Tsapere de Mayotte par 3-0 (25/5, 25/14, 25/8).

Du côté des messieurs, la troisième équipe malgache, le Club Omnisport des Forces Armées (Cosfa) a décroché sa première victoire. Cosfa a surclassé d’entrée les Mauriciens du Club Sportif de Pamplemousses par 3-1 (25/18, 22/25, 25/19, 25/21). Les trois équipes féminines hôtes, à savoir Stef’auto 501, AMVB et BI’AS seront toutes en lice ce mardi ainsi que le Cosfa. Les militaires joueront leur deuxième match ce jour.

Calendrier 3e journée

08h00: M’Tsapere Mayotte-Trou aux Biches Sharks SC Maurice (Palais Mahamasina)

08h00: Racing Club Comores-Quatre Bornes VBC Maurice (Ankorondrano)

10h00 : Quatre Bornes VBC Maurice-Oranges Club d’amitie Maurice (Palais Mahamasina)

10h00 : Pralin Girls Seychelles-AMVB Madagascar (Ankorondrano)

12h00: Tranquebar Black Rangers Murice-BIAS Madagascar (Ankorondrano)

12h00: Olympic Montagne Goyaves Maurice-Premium Spikers Seychelles (Palais Mahamasina)

14h00: Stef auto Madagascar-Anse Royal Seychelles (Palais Mahamasina)

16h00: Faucon Flacq Camp Ithier Maurice-Cosfa Madagascar (Palais Mahamasina)