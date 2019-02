La Réunion – Le trafic portuaire impacté par les gilets jaunes

Les activités portuaires réunionnaises ont subi les conséquences du mouvement des gilets jaunes, en 2018. Une baisse globale des tonnages des déchargements a été observée.

Maritime. Il fallait s’y attendre. Comme beaucoup d’autres secteurs d’activité de l’île de La Réunion, le trafic portuaire a pâti du mouvement des gilets jaunes en novembre-décembre et cela se traduit directement dans le bilan 2018 de Port Réunion. Si certains secteurs avaient pu plus ou moins continuer à tourner un peu, le port s’est lui retrouvé totalement à

l’arrêt. Cristallisant la colère des gilets jaunes qui avaient monté un barrage devant les grilles du port Est, il a été bloqué durant deux semaines.

Résultat, les déchargements n’ont pas pu se faire, plusieurs navires ont été déroutés et nombre de transitaires se sont retrouvés au chômage technique. En 2018, on a observé donc une baisse globale des tonnages avec un total de 5,526 millions de tonnes passées par Port Réunion (contre 5,586 millions de tonnes en 2017). Si les conteneurs pleins à l’importation sont en progression de 2 %, le transbordement et l’exports’inscrivent à la baisse.

Trois cent trente cinq mille trois cent containers (équivalents vingt pied) ont été manutentionnés en 2018 au Grand Port maritime de La Réunion, c’est un record (+1 %), cela représente 3,103 millions de tonnes (-2 %).

Turbulences

Le transbordement est en baisse, directement impacté par le mouvement gilets jaunes qui a obligé les bateaux à décharger dans d’autres ports de la zone : quatre vingt deux mille six cent containers sont passés par Port Réunion pour 1,247 million de tonnes (contre quatre vingt huit mille trois cent en 2017).

Nouvelle mauvaise performance des conteneurs pleins à l’export : seuls dix sept mille six cent équivalents vingt pieds (EVP)

sont partis, c’est une baisse de 16 % des tonnages et de 15 % des volumes. L’importation est en revanche en hausse avec 126 300 EVP (+5 % en tonnage).

Les turbulences rencontrées par le sucre réunionnais à l’export se retranscrivent dans le trafic portuaire : les volumes de sucre en vrac sont en chute de 24 %. C’est aussi le cas du ciment d’importation en vrac (-19 %).

En revanche, l’import de charbon grimpe de 5 % (Six cent deux mille tonnes) et les céréales restent stables (deux cent vingt sept mille tonnes). Plus de produits pétroliers ont aussi été importés : gazole (+8 %), essence (+4 %), kérozène (+8 %). Les marchandises conventionnelles reculent de 26 %

(trente cinq mille tonnes) en raison de l’achèvement de certaines phases du chantier de la nouvelle route du littoral.

Le marché automobile étant une nouvelle fois dans une santé insolente à la Réunion, les importations de véhicules continuent de s’envoler (+9 %) : ce sont 39 400 véhicules de plus par rapport à 2017 qui ont transité par Port Réunion.

© JIR