Inter – culturalité – Takalo Tsara pour les échanges culturels sino-malgaches

Une association qui prône avec dynamisme les valeurs de la culture malgache. « Takalo Tsara » illustre aussi une grande ouverture sur le monde, notamment la Chine.

Faire de la culture, l’un des piliers majeurs pour le développement du pays, reste l’objectif principal des acteurs culturels de la Grande île. Rejoignant également cette noble cause, l’association « Takalo Tsara » se découvre aussi à travers une programmation qui met essentiellement en valeur la diversité malgache et l’inter-culturalité. Madagascar étant d’ores et déjà reconnu pour sa richesse culturelle, mais aussi artistique, suscite de plus en plus l’intérêt des acteurs culturels internationaux. C’est dans l’optique de s’affirmer comme une plateforme de découverte de grande envergure que « Takalo Tsara » voit le jour.

Regroupant déjà en son sein plusieurs artistes issus de toutes les disciplines et d’horizons diverses, elle privilégie en exclusivité le dialogue entre Madagascar et la Chine. Dimanche dernier, l’association emmenée par son président d’honneur José Ramaherison également président de la fédération malgache du Wushu a tenu à exposer l’étendue de ses projets.

Pédagogie culturelle

« On prévoit d’entreprendre plusieurs activités visant à faire valoir cette richesse de la culture malgache, avec le soutien du ministère de la Culture chinoise. Un accord a été scellé pour qu’ensemble on contribue à l’épanouissement de notre pays par le biais de la culture. Plusieurs projets sont en cours, notamment pour nous permettre de mieux valoriser l’identité culturelle de chaque région à l’instar de ce qui se fait en Chine », confie José Ramaherison.

En outre, « Takalo Tsara » accorde aussi une grande place à un volet pédagogique. Ce dialogue culturel sino-malgache sera l’occasion pour une délégation chinoise représentant le ministère de la Culture local de pouvoir s’imprégner des valeurs de la culture malgache et réciproquement. Les artistes membres de l’association auront aussi à se nourrir de leurs savoirs. Son président, Christian Nantenaina : « Cette délégation sera dans nos murs durant cinq jours, l’occasion pour nous de pouvoir leur exposer la splendeur de notre pays, ainsi que le talent de nos artistes ».

L’association « Takalo Tsara » tient à illustrer avec brio cette identité culturelle de Madagascar, aussi bien en Chine que partout ailleurs dans le monde.