Soarano – Une gouttière dangereuse enlevée

Des véhicules de sapeurs-pompiers ont bloqué la circulation sur une rue à deux voies à Soarano, hier. Cette partie de la route ainsi que ses trottoirs ont été encerclés de rubans rouges indiquant qu’il s’agit d’une zone « dangereuse». Au troisième étage d’un bâtiment à côté de cette rue, des sapeurs-pompiers travaillent sur une gouttière en dégradation. « Les risques d’accident sont imminents à cause de l’état de cette gouttière. Elle menace de tomber et de blesser ceux qui passent en- dessous, si on n’écarte pas le danger », explique le lieutenant-colonel Francky Ramanoara, chef de corps des sapeurs-pompiers à Antananarivo.

La gouttière de ce bâtiment qui se trouve en face de celui du Premier arrondissement de la commune urbaine d’Antananarivo s’est dégradée avec le temps, et surtout, avec l’humidité. Les sapeurs-pompiers invitent tout un chacun à vérifier les failles dans sa maison, pour éviter tout risque d’accident, surtout que plusieurs maisons à Antananarivo, déjà vieilles, n’ont pas été réparées, depuis plusieurs années. Ces secouristes ont achevé les travaux, hier même. La circulation a repris en fin d’après-midi.