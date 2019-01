Cecifoot – Stage – David Houareau attaque la tactique

Quinze ceci-footballeurs et cinq encadreurs suivent le stage dirigé par l’expert réunionnais. Celui-ci s’étale sur quatre jours à l’Urban Futsal à Andraharo.

La promotion du cecifoot dans la Grande Ile se poursuit. Introduit à Madagascar l’an passé, le football pour les déficients visuels est en phase de lancement et de vulgarisation. L’expert réunionnais, David Houareau, est parmi nous pour animer un deuxième stage de cecifoot. Le coup d’envoi a été lancé hier, à l’Urban Futsal à Andraharo. Le stage se poursuivra les 7, 8 et 9 janvier au même endroit.

Le manager sportif du club 974 est, cette fois-ci, venu avec cinq ceci-footballeurs et un encadreur. Du côté des locaux, quinze joueurs dont treize hommes et deux femmes, tous de la ligue parasportive d’Anala­manga, issus des clubs de l’ASCUPSH et BS2A ainsi que cinq encadreurs, suivent le stage. « Le premier stage de l’an passé nous a permis de voir le potentiel de Madagascar et ses athlètes. Et ce deuxième stage a pour but de mettre en place le projet plutôt social, de changer les regards des gens vis-à-vis des aveugles, que ceux-ci ne soient pas toujours hors jeu, mais capables de faire ce que les autres font », met en avant David Houareau.

« C’est aussi un partage de savoir-faire technique. Nous allons consolider les acquis et entamer la phase des bases de l’entrainement, c’est-à-dire le côté technique et tactique », ajoute-t-il.

Vulgarisation

Le technicien réunionnais a amené, comme lors du premier stage, quatre ballons sonores et un jeu de maillots pour les joueurs, des maillots pour les encadreurs et des bandeaux. « Ces équipements ont été offerts par mon ami

footballeur du Stade de Reims et membre de l’équipe malgache de football, Thomas Fontaine», précise-t-il.

Lors du premier stage, David Houareau a doté la fédération ou Madagascar Paralympic Committee de quatre ballons sonores, de bandeaux et de chaussures de match. « Nous sommes très reconnaissants de cet appui de l’équipe technique de La Réunion qui œuvre pour le développement du cecifoot dans l’océan Indien… Notre prochaine mission sera la vulgarisation de la discipline dans d’autres régions, à savoir Vakinan­karatra, Atsinanana, Atsimo-Andrefana et Menabe », explique le président de la Fédération malgache, Monja Dinard, présent à l’ouverture officielle du stage hier.

« Nous intégrerons désormais le cecifoot dans notre championnat à partir de cette saison, puisque les joueurs actuellement en stage sont tous issus des clubs d’Analamanga… Nous envisageons également des séances de démonstration de handijudo et rugby sur fauteuil roulant, car nous possédons déjà les équipements nécessaires », annonce, pour conclure, Fabienne Ranoromihaja, présidente de la ligue des Sports paralympiques d’Analamanga.