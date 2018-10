Miarinarivo – MiarinarivoL’alimentation carcérale améliorée

L’incarcération dans un établissement pénitentiaire est synonyme de malnutrition. L’administration ne peut pas assurer une alimentation saine et équilibrée, faute de moyens.

Humanisation de la détention. Une politique initiée par le ministère de la Justice a été mise en œuvre, hier, à la Maison centrale de Miarinarivo. Il s’agit de l’amélioration de la ration alimentaire carcérale.

Le ministre de la Justice, Noro Vololona Harimisa, a voulu insister sur l’importance capitale de l’humanisation de la détention, vu le coût engendré par les traitements des détenus à Madagascar. La majorité des cas de malnutrition, qui atteint en moyenne 65 à70% des incarcérés, est due à une ration alimentaire déséquilibrée et insuffisante, selon le rapport de la veille nutritionnelle collecté depuis des années dans les milieux carcéraux.

Réinsertion

Les détenus mangent du manioc ou du maïs dont l’apport est de 1 000 à 1 500 kilocalories par jour, en moyenne.

L’amélioration de l’alimentation carcérale était la meilleure solution et serait moins onéreuse que de traiter la malnutrition à une échelle importante, sans compter les retombées positives sur le plan de la santé ou de la sécurité en général, a-t-on rapporté dans un communiqué.

Une nourriture améliorée proposée par la direction de la détention et la préparation à la réinsertion sociale seront testées dans deux établissements pénitentiaires pilotes, dont l’un est à Miarinarivo. L’idée consiste à alterner les menus à base de manioc et de riz.

Durant le mois de septembre, des produits alimentaires ont été déjà collectés, dont huit tonnes de riz décortiqué, 5,6 tonnes de haricot sec, une tonne d’arachide, mille deux cents litres d’huile, deux cent quatre-vingt dix kilos de gros sel, et huit tonnes de maïs égrainé.