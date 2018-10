Infrastructures – Ambatolampy – Le terrain mixte à réhabiliter

Ambatolampy veut abriter, dans les prochaines saisons, un championnat national de basketball. Une association des natifs de cette ville s’est mobilisée pour réhabiliter les infrastructures.

Action sociale pour les jeunes. L’associa­tion Ramim’s, apolitique regroupant les jeunes natifs d’Ambatolampy, a décidé de réhabiliter des infrastructures sportives dans ce premier district riverain de la RN 7.

Une initiative initiée après avoir organisé un tournoi de basketball, il y a quelques mois. Son président, Miarintsoa Rakoto­malala, titulaire du diplôme de Young coach 2 en basket­ball, entraineur de niveau 1 et technicien supérieur sortant de l’Académie nationale des sports, et son président d’honneur, Tsiry Rakotomalala, ont proposé et soumis le projet auprès de la commune d’Ambato­lampy, qui l’a de suite validé.

Les travaux de réhabilitation ont été lancés mardi en présence du maire, du directeur régional de la Jeunesse et des sports, du directeur technique national de la Fédération malgache de basketball, et du représentant de la section. La réhabilitation consiste à reconstruire le terrain mixte tout près de l’ancienne piscine, comportant un terrain de basketball, de volleyball et de handball, construit en 1960.

« Les travaux vont durer deux mois et le coût de la réhabilitation ainsi que les équipements et accessoires s’élèvent à 30 millions d’ariary », a confié le président de l’association, Miarintsoa Rakotomalala. « Nous avons comme vision d’accueillir dans les saisons à venir un des championnats nationaux décentralisés », a-t-il poursuivi.

Aux normes

Le terrain sera reconstruit en intégralité en béton, les lignes retracées, les panneaux remplacés par des tableaux en plexi glass avec des cerceaux flexibles. Une tribune pour les spectateurs sera aussi construite sur un côté du terrain. Les deux panneaux aux normes actuelles ont déjà été présentés lors de la cérémonie de mardi.

Du coup, l’association a également offert à la direction de la Jeunesse et des sports locale des équipements sportifs tels que des ballons de foot et de rugby. « La promotion d’une discipline sportive dépendra surtout des infrastructures et aussi des différentes formations… Justement, nous, techniciens de la fédération, sommes toujours prêts à dispenser des formations et stages », a souligné le directeur technique national de la Fédération de basketball, Angelot Razafiarivony.

L’équipe de cette Fédé­ration a aussi promis de superviser la réhabilitation pour que ces infrastructures soient aux normes et puissent, plus tard, héberger un championnat de niveau national. La section de basketball d’Amba­tolampy compte actuellement six clubs.