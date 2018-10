Centres immatriculateurs – Les vrais permis biométriques arrivent

Les imprimés biométriques actuels n’ont pas de valeur. Le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation recommande leur remplacement.

Retour à zéro. Tous ceux qui ont déjà remplacé leur carte grise et leur permis de conduire en biométrique sont obligés de le refaire. Ces imprimés sont « invalides » au niveau international. Leur code QR qui devrait donner les coordonnées du propriétaire, lorsqu’il est scanné par des appareils de contrôle, ne donne aucune information. «Nous allons les remplacer par des biométriques qui suivent la norme internationale, ce qui n’est pas le cas en ce moment», souligne Théodore Randria­mahenina, directeur général de l’Administration du territoire auprès du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation à Ambohi­dahy, hier. Ce ministère se résout, alors, à reconnaître la défaillance du prestataire qui a fourni ces imprimés.

À maintes reprises, pourtant, des détenteurs de ces paperasses à l’étranger ont dénoncé le fait qu’ils ne peuvent pas conduire avec ces papiers. Mais le ministère a toujours esquivé, avec à l’appui, les démonstrations du prestataire.

Le mal est déjà fait. Plusieurs milliers de « faux », carte grise et permis de conduire biométrique, circulent déjà. C’est la population qui va devoir payer cette incompétence de l’État dans son choix de partenaire. Les propriétaires de ces paperasses « inopérantes » doivent refaire la queue dans les centres d’immatriculation.

Nouveau partenariat

La nouvelle accable les concernés. « Nous ne voulons pas savoir votre convention avec cette société. Tout ce que nous savons, c’est que vous nous avez fait perdre notre temps et notre argent », assène une victime. Seule consolation pour eux, c’est la gratuité de l’acte. «Ils auront juste à déposer leur dossier et le récupérer un peu plus tard», informe une source.

Le ministère n’a pas renouvelé le partenariat avec ce fournisseur défaillant. Il conclura un accord avec un nouveau prestataire qui devrait fournir les imprimés biométriques dans la norme. « Le tarif de ces nouveaux imprimés ne sera pas très différent du tarif actuel, pour les nouvelles demandes», ajoute Théodore Randriamahenina.

Cette société délivrerait un appareil spécial pour contrôler les papiers. Dans trois à quatre semaines, elle serait opérationnelle. « On attend juste la passation de service entre les deux sociétés et la délivrance des papiers reprendra », poursuit la source auprès du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation.

Cela fait plus d’un mois que la délivrance des permis de conduire et des cartes grises a été suspendue dans les centres d’immatriculation à Madagascar. Depuis, les propriétaires de véhicules et les automobilistes ont circulé avec des attestations.